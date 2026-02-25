追い求めているムダのないスイングで安打を連発した。ヤマハで入社2年目を迎えた土山翔生内野手（23）が、22日に行われた広島2軍との練習試合で3安打1四球の4出塁。昨季、二塁手として社会人野球のベストナインを受賞した実力の片りんをのぞかせた。

「1打席目に集中して入れて、自分にとっての良いスイングができたので、そこから2本目、3本目という風に打つことができたと思います」

3回1死走者なしの第1打席。アドゥワが投じた真ん中やや外寄りの直球を、痛烈に中前へはじき返した。4回にも中前打を放つと、7回には右前打。いずれもファーストスイングでの安打だったことに、大きな意味があった。

「自分はホームランや長打をコンスタントに打てるバッターではない。ストライクを取りに来た球や、甘く浮いた球をいかに一発で仕留められるか。そこが持ち味だと考えています」

修正の効果はてきめんだった。15日に行われた、ハヤテベンチャーズ静岡との今季初実戦。「ボールの見え方であったり、スイングをかける球もあまり良くなかった」。この1週間は練習時に自らのスイングや打つべき球を再確認し、広島2軍との一戦で結果を残した。

さらなる飛躍を期す今季。シーズンオフの期間は瞬発力を高めるためのウエートトレーニングと、昨季のシーズン途中から継続しているメディシンボールを用いたメニューに時間を割いた。昨季の日本選手権5試合でも16打数6安打の打率・375をマークしたが、満足の2文字はない。土山は言葉に力を込める。

「バッティングだけというのは全く考えていません。まずは守備でチームを助けたいという思いがあります。ただ、打てないと試合に出ることは難しい。自分が打てば、チームの結果にもつながると思いますので両方をしっかりやっていきたい」

日本生命との日本選手権決勝では6回1死走者なしから、相手4番の高く弾んだ二遊間寄りのゴロを逆シングルで好捕。すぐさま握り替え、ワンバウンドのストライク送球でアウトを奪った。「ムダな動きや少しのミスがあればセーフだったと思う」。強打もさることながら、バッテリーを中心とした堅実な守備もチームの持ち味。1点差で逃げ切った試合展開を思えば、紛れもないビッグプレーだった。