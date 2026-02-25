アドバイザーのダルビッシュが参加した宮崎合宿が終了

野球日本代表「侍ジャパン」に選出されている楽天の藤平尚真投手が24日までに自身のSNSを更新。宮崎合宿でともに汗を流したダルビッシュ有投手（パドレス）への感謝の思いを綴った。

3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた宮崎合宿には、ダルビッシュがアドバイザーとして参加していた。23日には選手による決起集会が開催され、ダルビッシュは翌24日に自身のX（旧ツイッター）で「あっという間の楽しい時間でした」などと報告。ダルビッシュの帯同は合宿までが予定されている。

合宿を打ち上げた直後、リリーフの切り札として期待される藤平も心境を明かした。「たくさんのことを学びました。そして、少年野球に戻ったような気持ちでもう一度、野球に向き合うことができました」と振り返った。日米通算205勝を誇るベテランからの金言は、自身のプレースタイルを見つめ直す大きなきっかけとなったようだ。

続けて「野球選手としての先入観や、正しいと思い込んでいたこと。それらを見つめ直し、考えを改める大切な時間になりました」と吐露。「自分の可能性を信じて、さまざまなことに挑戦しながら、もっともっと高みを目指していきたい。そう思える、最高の時間をいただきました。やっぱり野球って最高ですね」と新たな決意を滲ませた。（Full-Count編集部）