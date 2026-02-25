値下げキタ！ キタ！ キターーーッ！【ZARA】40・50代の高見え♡「ブラウンバッグ」

高見えが狙える【ZARA（ザラ）】の「ブラウンバッグ」がお得な価格に値下げ！ きちんと感がありながらも堅くなりすぎない絶妙なデザインで、大人カジュアルにもきれいめにも合わせやすそうです。大きめのトートバッグと、ワンハンドルの小さめバッグをピックアップしました。

きちんと感と余裕を両立する大きめバッグ

【ZARA】「ショルダーショッパー」\5,990（税込・セール価格）

横長フォルムに丸みのあるハンドルなどを採用した、シンプルなデザインが魅力のバッグ。深みのあるチョコレートカラーは、黒よりもやわらかでベージュよりも締まる絶妙カラーです。通勤にはもちろん、カジュアルコーデを上品に格上げするアクセントとしても重宝しそう。

コーデをさりげなく格上げするミニバケットバッグ

【ZARA】「ステッチ入りミニバケットバッグ」\3,990（税込・セール価格）

ころんとした立体感のあるフォルムと、開口部の巾着仕様が特徴のバッグ。高見えするうえ、小ぶりながら存在感があり、デニムスタイルに合わせるだけでぐっと洗練された印象に。濃いブラウンは白やベージュなど春コーデにぴったりのカラーと好相性。即戦力になり春コーデでも活躍してくれます。きちんと感とほどよい抜け感を兼ね備えた、頑張りすぎないおしゃれを楽しめそうなアイテムです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M