広瀬すずと森田望智が”美背中&美脚”を披露…！『ブルーリボン賞』授賞式で放った圧倒的オーラ

「本当のヤクザなの？」

壇上で、惜しげもなく美しいデコルテを披露したのは俳優の広瀬すず（27）。そして、大胆な“美脚“ファッションで登場したのは、森田望智（29）だ。

２月17日、都内で『第68回ブルーリボン賞』の授賞式が行われ、主演女優賞の広瀬と、助演女優賞の森田が登壇した。

「広瀬は『片思い世界』『遠い山なみの光』『ゆきてかへらぬ』の３作品で主演。『片思い』では、不動産会社に勤めるしっかり者のイマドキの女性。『遠い山なみ』では、戦後の長崎から渡英し、力強く生きた女性を。『ゆきて』では、２人の男に愛され、その狭間で精神のバランスを崩していく実在の女優を演じています。３作品で異なる役柄を演じ分けたことが大きく評価されました」（映画誌記者）

広瀬は、Patou（パトゥ）の黒ドレスで登場。高いヒール、美背中を披露した大人っぽい姿に、会場からはため息が……。広瀬は、

「時代の異なる女性たちで（どの役柄も）力強く、生き抜いてやるぞっていうのがすごくて。もがきながらも作品と現場のスタッフの方と共演者の方に恵まれて、楽しく過ごすことができました」

と感想を述べた。異なる女性を演じる上での役作りについて聞かれると、

「すごく時代を意識するというよりは、その女性たちが持っている信念が本当に強い役をやっていたので、ずっとメラメラしていた状態でした」

と、１年を通して役に集中していたことを明かした。

森田は、深いスリットの入った白いロングドレスで登場し、こちらも会場を沸かせた。

「森田は映画『ナイトフラワー』で北川景子（39）演じる主人公のボディーガード役を演じました。格闘家でもあるという役作りのために筋力トレーニングで７キロ増量して役に挑んだそうです。報知映画賞や日本アカデミー賞など、著名な賞を総なめにしています」（前出・記者）

スリットから覗く引き締まった美しい脚が客席の目を引いたのはいうまでもない。役を引き受けたきっかけを聞かれた森田は、

「始まりは、内田（英治）監督からラインがきて、『君は運動神経いいの？』と聞かれ、『よくはないですけど、やれることがあったら頑張ります』と答えて…（中略）…それがまさか、ゴリゴリの格闘家だとは思っておらず、ちょっと頑張ると言ったのを後悔した」

と話し、映画で共演したロックバンド『SUPER BEAVER（スーパービーバー）』のボーカル・渋谷龍太（38）の印象を聞かれると、

「最初のシーンから怖くて怖くて、本当のヤクザの方なのかなって思っていて──。口数も少なかったので、どうされているのかなと思ったら、すごい震えていて、緊張されていたので、すごくピュアで真面目で誠実な方なんだなというのが初日で、そこからは怖さもなんか、かわいいなって。そのあとはすごく打ち解けました」

と話し、会場は大爆笑。授賞式を大いに盛り上げた。

今年、広瀬は野田秀樹（70）率いる「NODA・MAP」の２年ぶりとなる最新舞台『華氏マイナス320°』に出演。来年公開のNetflixドラマに主演するという情報もある。一方の森田は、’27年前期のNHK連続テレビ小説『巡（まわ）るスワン』に主演。今年秋には撮影が始まる。

今年も２人の活躍から目が離せない。