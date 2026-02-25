秋野さくらこさんの漫画「母さんだって人間だもの」がインスタグラムでたくさんの「いいね」を集めて話題となっています。

育児休業中、子どもはかわいいけれど、ふと「このままの私で大丈夫？」と不安になりました。夫に「新しいことを始めてみたい」と相談したところ…という内容で、読者からは「旦那さまがすてき！」「すごく共感しました」などの声が上がっています。

育児に追われる日々、ふとよぎった不安

秋野さくらこさんは、インスタグラムでエッセー漫画などを発表しています。秋野さくらこさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのはいつごろからですか。

秋野さん「娘が生まれて半年ぐらい経ってから、2025年の6月にインスタグラムのアカウントを作って投稿を始めました。以前から夫婦や子育てについてのコミックエッセーを読むのが好きだったので、『自分の体験を描いてみたらどうなるんだろう？』と思ったのがきっかけです」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

秋野さん「日常の中で起きた出来事を振り返ったとき、『これはきっと自分だけじゃなく、同じように感じたことがある人がいるかも』と思ったからです。自分の中だけにしまっておくより、漫画にして共有することで、誰かの気持ちが少し軽くなったらいいなと思い、描いてみました」

Q.さまざまなことを学んでいたとき、家族はどのようなサポートをしてくれましたか。

秋野さん「ウェブデザインの講習中は、時間のやりくりや気持ちの面で夫に支えてもらいました。特に、私が集中できるように、家のことや育児をフォローしてくれたことがありがたかったです。『大丈夫だよ』『応援してるよ』と声をかけてもらえたことで、安心して学ぶことができました。

ピアスを開けたときは、『似合う！』と全力でほめてくれて、そのまま一緒にセカンドピアスを選びに行ってくれました。夫がすぐに行動してくれたことがうれしくて、今でも印象に残っています」

Q.その後も次々と学びを続けていますが、やはり「最初の一歩」が大切なのでしょうか。

秋野さん「ピアスを開けたことや講習を受けたことなど、小さな一歩ではありましたが、『やってみたら思っていたより大丈夫だった』という経験が、自分の中で自信になりました。その積み重ねが、『次も挑戦してみよう』という気持ちになり、いろいろなことを続けられているのだと思います」

Q.「新しいことをやりたいけれど、育児中だからできない」と思っている人にアドバイスはありますか。

秋野さん「育児中は、どうしても自分のことを後回しにしてしまいがちですよね。でも、『これをやってみたい』と思えるものに出会えたなら、タイミングを待ちすぎず、一歩踏み出してみてほしいなと思います。思い立ったが吉日です。

ただ、自分1人で頑張りすぎると、いつか限界が来てしまうとも感じています。夫や親など、周囲の力を借りながら、自分のペースで続けていけばいい。学校のように決まったスピードはないので、無理せずチャレンジしてほしいです。その一歩が、人生をより豊かにしてくれると思います」

Q.この作品にどのようなコメントが寄せられましたか。

秋野さん「『ご主人の後押しがすてきですね』という声や、『子どもを育てながら、やりたいことに挑戦している姿に共感しました』といったコメントを多くいただきました。また、『この時期に、漫画を描き続けていること自体がすごい』という反応もあり、温かい言葉に励まされました」