新潟医療福祉大学の杉野太一

2月18日に開幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）プレーオフ。

東北選抜、北信越選抜、東海選抜、中国選抜、四国選抜、九州選抜の6チームが2グループに分かれ、上位1位が決勝に進み、勝者が2月23日から始まるデンチャレ本戦へと進出する。

ここではデンチャレプレーオフで目に留まった選手の物語を紹介していく。今回はプレーオフ決勝で東海選抜に敗れ、本戦出場を逃した北信越選抜の172cmのCB杉野太一について。彼の持つ抜群の守備スキルはある2人のドリブラーによって磨かれた。

「サイズ的にも将来的にはサイドバックをやりたいという気持ちはあるのですが、チームが僕をCBとして信頼して使ってくれるのなら、CBとしてのスキルを磨くことに集中した方が将来のためになると思っているので、ポジティブにやれています」

172cmと上背はないが、読みと球際のバトルに優れ、1対1の守備の強さとラインコントロールのうまさを持ち、桐光学園高3年時に右サイドバックからCBにコンバートされると、進学した新潟医療福祉大でもCBを任され、この大会もCBとして2試合にスタメン出場をした。

中学時代は横浜F・マリノスジュニアユースでプレーし、当時からサイドバックとCBで起用されていたように、当時から杉野はスピードという武器の他に守備でハードワークができる選手だった。桐光学園に入ると1年生の時から右サイドバックとしてスタメンを確保。ここで彼の守備力をより高めることになる2人の衝撃的なドリブラーと出会った。

1人はレフティードリブラーのMF松田悠世（法政大学）。爆発的なスピードとアジリティー、そして多彩な高速フェイントを持つ松田とは右サイドでコンビを形成した。そしてもう1人は昨季、水戸ホーリーホックのJ1昇格に大きく貢献したMF齋藤俊輔だ。杉野は2年間、2人のドリブラーと自主練を中心にひたすら1対1をやり続けた。

「悠世くんは個の打開力が凄まじくて、高速フェイントを入れながらグイグイ来るので、本当について行くのがやっとでしたし、コースを消しながら身体を当てるなど、フェイントを予測して対応する力を磨けました。俊輔くんは自分でも打開できるし、シュートもとてつもなく上手いし、タイミング良く味方を使える選手で本当に駆け引きで勝たないと止められませんでした。奪いに行けばシンプルにオーバーラップをしてきたサイドバックやサポートに来た選手に預けて裏を取られたり、急加速するドリブルで交わされたりするし、間合いを開ければ迷わず正確なシュートを打ってくる。異なるタイプの2人のドリブラーとマッチアップし続けたことで対応力はかなり身につきました」

1対1で負けても、負けても挑み続けた結果、球際の激しさや裏への対応力、予測と駆け引きというDFに必要な要素を磨き上げることが出来た。さらに組織的な守備を構築する手腕を持つ鈴木勝大監督の指導によって、周りと連動して守ることやラインコントロール、カバーリングなどの技術も身についた。

高校2年時には齋藤、松田と共にインターハイ準優勝を経験すると、2人が卒業した後は前述したとおりDFリーダーとしてCBにコンバートされ、キャプテンにも就任。「守備スキルだけではなく、発信力があって、コミュニケーション能力が高い。DFリーダーとして本当に頼りになる存在」と鈴木監督が全幅の信頼を寄せる存在となった。

高卒プロは叶わなかったが、直近の4年間で総理大臣杯準優勝1回、インカレ準優勝2回を誇る強豪・新潟医療福祉大に熱烈ラブコールを受けて入学した。北信越大学サッカーリーグ1部で前期こそベンチ入りも果たせなかったが、後期に入ると第10節の金沢学院大戦で途中出場からデビューを果たし、その後はスタメンにも抜擢。インカレでも2試合にスタメン出場を果たして、デンチャレ北信越選抜に抜擢され、本戦出場は逃したが貴重な経験を積んだ。

「CBとして評価し続けてもらえているのは嬉しいですし、高校時代のように1年生だからとか関係なく、ピッチに立つ以上はリーダーシップを発揮しないといけないと思っています。もっと頭を使って狙いを持った守備をして、後ろからどんどん発信していくことを大事にしています。それがサイドバックになった時に自分の最大の武器になると思っています」

高い守備力を持つハイスペックなサイドバックになるために。杉野は与えられた場所で必要なスキルとキャプテンシーを磨きながら、将来の道を切り開いている。（安藤隆人 / Takahito Ando）