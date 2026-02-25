大学生の書籍費、月１０００円を下回る…１日の読書時間「０分」も半数以上に

全国大学生活協同組合連合会（東京）は２４日、昨年秋に実施した学生生活実態調査の結果を発表した。

学生が１か月間に支払った「書籍費」が初めて１０００円を下回るなど、物価高で学習や娯楽関連の費用を節約する傾向が浮かんだ。

調査は２０２５年１０〜１１月に実施し、国公私立大３１校の学生計１万３２７７人から得た回答を分析した。

１か月間の支出を項目別でみると、書籍費は自宅生が９７０円（２４年比４８０円減）、下宿生は９９０円（同５１０円減）で、データを比較できる１９７０年以降で初めて１０００円を割り込んだ。書籍費のピークは自宅生が８３年の４２８０円、下宿生では８０年の５３５０円だった。

調査では、１日の読書時間も尋ねた。「０分」だった学生の割合は２０２４年から５・９ポイント増えて５１・５％となった。平均読書時間（無回答や「０分」の回答者除く）は５６・０分で、２４年から７・１分短くなった。

大学生協連の担当者は「大学生の趣味や教養のための読書時間が減る中、物価高での節約志向もあり、書籍費の減少につながった」とみている。

生成ＡＩ（人工知能）の「利用経験あり」は９２・２％で、２４年の６８・２％から大きく増加した。利用目的（複数回答）は「論文・リポートの作成の参考」（４９・８％）が最多で、「相談・雑談相手」（３１・７％）など日常的な用途にも広がっていた。