お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（43）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告した。

「2026年2月23日、おかげさまで43歳になりました！ありがとうございます！！」と書き出した近藤。「無事にこうして、43歳を迎え、大好きなお仕事をできていること、幸せです」として豪華な装飾の中で笑顔を見せる写真をアップした。

「今日は真面目に語っちゃうけど、自分のSNSなのでいいか笑」として「日々、いろんな方からあたたかい笑い声だったり、笑った！って、声をもらえたら本当に幸せで、それで私も元気をもらえています！いつもありがとうございます！生きてたら、いろいろあるけど、ハリセンボン見ていたら、なんか笑っちゃう。笑えちゃう。そんな人になれてたら嬉しいです」とコメント。「息抜きできたり、頭切り替えられたり、安心したり、そういうのさせられるような、そんな存在でありたいです。近くにいなくても、届ける笑いで、ハグしてる気持ちです。↑意味わからないかもだけど笑いろいろ起こっても、きっと大丈夫だからね。一緒に笑い合っていきましょう！」と伝えた。

「今日は大好きな曲を聴きながら、1日をスタートさせました。好きな物とおめでとうに囲まれて、素晴らしい、感謝の1日でした。43歳も楽しんでいきます！！よろしくお願いします！！！！！！」と締めくくった。

この投稿には多数の芸能人が反応。女優・松本若菜は「イエーーーーイ！！！やっぴーはっぴー」とハイテンションで祝福、お笑いタレント・有吉弘行は「ますます美味しいラーメンお願いしますね！！」と小ボケを挟み、女優・高橋ひとみは「またご一緒できる日を楽しみにしています」とラブコール。他にもたくさんの豪華顔ぶれから祝福を受け取っていた。