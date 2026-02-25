本木雅弘×黒沢清監督『黒牢城』ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰ら第2弾キャスト発表
俳優の本木雅弘が主演を務め、黒沢清監督が初めて時代劇に挑戦した映画『黒牢城（こくろうじょう）』（2026年公開）に、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、荒川良々、渋川清彦、渡辺いっけいが出演していることが発表された。
【画像】映画『黒牢城』本木雅弘＆宮舘涼太＆菅田将暉ら豪華キャストが集結
本作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞し、「このミステリーがすごい！」第1位をはじめ史上初の4大ミステリーランキングを制覇した米澤穂信の同名小説が原作。本木は暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する荒木村重役を演じる。
物語は、織田軍に囲まれ孤立無援となった城内で、ある少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内に居る家臣や身内の誰か。城外は敵軍。城内には裏切り者。誰もが疑心暗鬼になっていく中、村重は牢屋に幽閉した敵方の危険な軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に謎の解決に挑む。
このたび明らかになったキャストは、荒木村重や黒田官兵衛、村重のよき理解者である妻・千代保（吉高由里子）を取り巻く、一筋縄ではいかない“城内のクセ者たち”。
村重の家臣の一人で、凄腕の剣豪でもある秋岡四郎介（あきおか・しろうのすけ）役にユースケ・サンタマリア。同じく村重に仕える坊主頭の豪傑な僧兵、瓦林能登入道（かわらばやし・のとにゅうどう）役に吉原光夫。血気盛んな若き家臣、北河原与作（きたがわら・よさく）役に坂東龍汰。
村重の密使として暗躍する僧侶、無辺（むへん）役に荒川良々。籠城する村重にとって友軍の将、「雑賀衆」を率いる雑賀孫六（さいか・まごろく）役に渋川清彦。同じく「高槻衆」を率いる、信心深い武将、高山大慮（たかやま・だりよ）役を渡辺いっけいが演じる。
キャラクタービジュアルも同時公開。それぞれの表情の奥にあるのは、果たして忠義か、裏切りか――。極限状態の城を舞台に繰り広げられる予測不能の心理ミステリーに期待が高まる。
■ユースケ・サンタマリア（秋岡四郎介役）のコメント
黒沢監督が初の時代劇を撮る。お呼びが掛かればもちろん京都に飛んで行きます。素晴らしい共演者と監督特有の雰囲気を堪能しました。こんなものすごい作品のエンドロールに自分の名前がカタカナ11文字で流れるのは申し訳ない気持ちになりますが、今回はオダギリジョー君がいるから安心です（笑）。僕が刀を抜いたらどんな事になるのか…ぜひ劇場で目撃してください！
■吉原光夫（瓦林能登入道役）のコメント
オファーをいただいた直後は、若干、時代劇に苦手さを感じていたが、原作を読んでそんな思いは吹っ飛んだ。脚本も、時代ものなのだが、何故か今を感じる作品…そして、村重や、官兵衛、千代保、全ての葛藤を纏うキャラクターのバックストーリーを感じる「ミステリー」なのがおもろかったです！映画は映画館にて、スクリーンから溢れ出る、戦国の壮絶な「葛藤ミステリー」を、目撃してください。
■坂東龍汰（北河原与作役）のコメント
2度目の黒沢組、また参加させて頂けたことがとても光栄でした。大先輩方の中でお芝居ができたこと、長回しのあの緊張感を再び味わうことができて、本当に背筋が伸びる想いでした。本木雅弘さんの瞳の奥の力に毎回心が動かされて、北河原与作という人物を演じ切ることができたと思っています。僕もこの映画の完成が心から楽しみです。ぜひ劇場でご覧ください！
■荒川良々（無辺役）のコメント
脚本を書く上で一番大切にしてるのは真ん中なんです。そこに出てるのが実は荒川さんだったんです。と黒沢さんはおっしゃいました。前作『Cloud』に続きまたよんでいただけるとは…役者冥利に尽きます。そして荒木村重役を演じられたのは本木雅弘さんです。そうです。あの本木さんです。黒沢清×時代劇×本木雅弘×推理ものです！黒沢作品のファンでもある僕は興奮してます！皆様『黒牢城』ぜひ映画館へ！
■渋川清彦（雑賀孫六役）のコメント
黒沢清監督の初めての時代劇。そして自分自身初めての黒沢組に参加でき、本当に嬉しくドキドキワクワクしていました。現場に入ると丁寧に迅速に無駄なく進む場は素晴らしく、これが黒沢組かと舌を巻きました。最高なキャスト、スタッフと共に時間を過ごし、どんな作品に仕上がってるのか楽しみです。ぜひ劇場でご覧ください。
■渡辺いっけい（高山大慮役）のコメント
黒沢監督とお仕事をするのは2度目でしたが、今回も「現場で何かを一緒に発見していく」感じがとても新鮮でした。撮影前、監督に言われました。「時代劇だと声を張りがちですが叫ぶと意味が伝わりません。ちゃんと言葉の意味を伝えるようにして下さい」撮影が終わった今でも僕はいろんな現場でこのアドバイスを思い出すのです。監督には感謝しかありません。
