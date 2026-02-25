「成長しない人」がプレゼン後に言いがちな口ぐせ、ダントツのワースト1とは？

戦略コンサルやシリコンバレーの経営者、MBAホルダーには、共通点があった。「伝える内容を1つに絞り、1メッセージで伝えて、人を動かす」ということ。プレゼン・会議・資料作成・面接・フィードバックなど幅広い場面で成果を上げるノウハウをまとめた書籍『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』から一部抜粋して紹介する。

プレゼン後に「内容は良いのに、うまく伝わらなかった」と言う人がいる

プレゼンで失敗したときに「内容は良いのに、うまく伝わらなかった」と言う人がいる。これは、言い訳に過ぎない。

そして、そんな言い訳が口ぐせになっている人は、なかなか成長しない。

「内容は良かったのに、うまく伝わらなかった」は反証可能性がない

「内容は良いのに、うまく伝わらなかった」という言い訳には、反証可能性がないからだ。ここで、反証可能性とは、結果などで客観的に否定できる余地のことを意味する。特に「内容は良いのに」というところに反証可能性がない。そして、そのような反証可能性がない言い訳をしてばかりの人は、なかなか成長しない。

プレゼンが失敗したときには、その要因として「内容がダメだった」と「伝わらなかった」の何れか、または、両方が考えられる。しかし、内容が良かったのかダメだったのかは、プレゼンが相手のためにするものである以上は、その評価は相手が決めるものであり、相手に伝わったときにしかわからない。このため、プレゼンが失敗したときに、そもそも相手にその内容が「伝わらなかった」のであれば、その「内容は良いのに」が本当なのかどうかは相手もまわりもわからず、誰も否定しようがないのだ。

こうして、プレゼンが失敗したときは「内容は良いのに、うまく伝わらなかった」と言って、「内容は良いのに」と都合よく自己弁護を言いっ放しにできてしまう。反証可能性がないので、誰からも否定されないからだ。しかし、こうして自己弁護を言いっ放しにすることで、反省も改善も進まず、現状を維持してしまい、成長しない人になっていってしまう。

「内容」よりも「伝え方」に原因を求めがちな理由

そして、なぜ「内容」については自己弁護し、「伝わらなかった」の方だけに原因を求めるのかと言えば、「内容」がダメだったら責任はそれを考えた自分にあるが、「伝わらなかった」ことについては伝えた相手やその状況次第の面があり、他責にできるからだ。

その典型は、選挙で負けた政治家がよく発する言葉だろう。負けた理由を問われて「政策の中身には自信があったが、旋風によってかき消されて、伝わらなかった」のように発する言葉だ。内容を自己弁護してそこの自分の責任を回避しつつ、伝わらなかった要因の一部を旋風などの他責にしてしまう。結果として、「伝わらなかった」ことに原因を求めることで、トータルでの自責の部分を減らしているのだ。

しかし、プレゼンにおいて、こうして他責の部分を増やして自責の部分を減らしてばかりいると、問題は一向に改善されず、現状維持が続くことになる。結果として、ますます成長しなくなってしまうのだ。

「伝わらなかった」ことに自責になり、伝え方を磨こう

プレゼンは、相手に「伝わる」ように自分の意思でするものだ。このため、自分の意思で相手にプレゼンをしている以上は、相手に「伝わらなかった」のであれば、そこには相手の責任の余地はなく、全ては自分の責任だと考えよう。そして、その自責の念から、次こそは相手に伝わるようにと、伝え方を磨いてみよう。

そして、伝え方を磨き、内容が相手に「伝わった」となることを増やしていければ、その伝わった「内容」の良し悪しを相手に評価してもらえる。それによって、今度は内容の問題点がわかるようになり、反省や改善が進み、やがて素晴らしいプレゼンができるようになって自然と成長していくだろう。

たかが伝え方、されど伝え方。伝え方とその責任にどう向き合うか次第で、自分の成長が変わったりもするのだ。

（本原稿は『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』を一部抜粋・加筆したものです）