¤³¤¦Ãå¤Î¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡ÄÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬CL¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¡¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬2¡Ý0¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤¬Æ±¤¸¥¹¥³¥¢¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦Ãæ¤Ç¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¥Û¡¼¥à¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥Ã¥¯¤òµ¯ÅÀ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡£¤À¤¬¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë»î¹ç¤ÏÃæÈ×¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤Î¼çÆ³¸¢¤Ï¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬°®¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤Î¹¶·â¤ò´í¤Ê¤²¤Ê¤¯Ùû¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾È¾¤Ð¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤¬¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¾¯¤·¸å¤í½Å¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Î¼éÈ÷¤òÍÉ¤µ¤Ö¤êÀÚ¤ì¤º¡£¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¸åÈ¾¤Ø¤ÈÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î50Ê¬¤Ë¥¸¥§¥ë¥½¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¥¹¤Î±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤â62Ê¬¤Ë¥¨¥ë¥Í¥¹¥È¡¦¥Ý¥¯¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥°¥ê¥Þ¥ë¥É¤Î¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¯º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤È¸ß¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤ØÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¸ß¤¤¤Ë¸òÂå¥«¡¼¥É¤ÇÎ®¤ì¤ËÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇâË¤ß¹ç¤¤¤Î¹½¿Þ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£90Ê¬´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ·ø¤¤Å¸³«¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢2ÀïÏ¢Â³¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡¡0¡Ý0¡Ê2»î¹ç¹ç·×¡§2¡Ý0¡Ë¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹
