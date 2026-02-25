「いい人」ほど一生、平社員。インド人が「人に嫌われないヤツは無能」と断言する残酷な理由

「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

日本人は「お察し」して声をかけられない

例えば、混んでいる駅のベンチに、1人の女性が座っている。その横の座席には荷物が置かれている。横に誰かが来るのか、それとも単に手元に持っているのが面倒になってそこに置いているのか、よくわからない。

こういう時、GUESS文化の日本人ならば、席に座っていいか聞くのを躊躇（ためら）う人が多い。誰かを待っているかもしれないし、誰にも横に座ってほしくないので荷物を置いているのであれば、声をかけなどしたらなおさら気を悪くする可能性もある。そんなことをGUESSして、悶々（もんもん）としながら自分は立ったまま我慢をするという選択を取りやすい。

ではここでインド民ならどうするか。インド民はDO文化だから、とりあえず勝手に荷物をどかして座り、怒られなければセーフ、という考え方をする。席は誰も座っていないし、荷物をどかせば座れるのだから、とりあえず座る。これが、規格外の行動力を持つインド民の行動様式、「まずやってみる＝DO文化」だ。

まず手前の利益を刈り取るインド民

日本人のGUESS文化と真っ向から対立するインド民の文化を名付けるならば、さしずめ「DO文化」である。彼らは、「尋ねもせずにやってみる」「怒られたり何か言われたりしたら、その時考える」という思考法で、まずDOが来る。GUESS文化から考えれば信じられないくらい横暴に見えるが、現実には14億人がDO文化の世界を作っている。

DO文化の彼らにも彼らなりの合理性がある。過密で過酷な競争環境においては、「まず手前の利益を刈り取る」という習性と短期思考が最適な生存戦略になる。仮に誰かの利益を阻害してしまっていても、家族やコミュニティの一部のメンバー以外は真の他者であり、そこで自分の評判が落ちようが迷惑をかけようが本人には全く関心の外である。

「目の前の損得」をきちんと取ろう

よくある「異文化に学ぼう」系の指南書では、ここで、「DO文化を実践しよう！」という流れになるかもしれない。しかし、本書の「はじめに」で説明した通り、インドやインド民の生き方は、あなたにとって毒にも薬にもなる。私からのお願いとしては、DO文化をそっくりそのまま真似ることは絶対にしないでほしい。そんなことをしたら、大変迷惑な「クソ野郎」が1人増えるだけだ。

インド民はあくまでも、目の前の事実だけを見て、損得勘定だけで合理的に判断する思考様式を持っている。それは、インドという過密・多様で残酷な生存競争が求められる地域の中で、生き抜くための最善手を取り、貧しくならないための手法だ。

決して日本人がそのまま真似してほしいとは思わない。しかし、インド民の思考法は、「お察し」ばかりしていて目の前の利得を取り逃しつづけている我々日本人に、何かを教えくれる気がしてならない。

（本記事は『インド人は悩まない』の一部を調整・加筆・編集した原稿です）