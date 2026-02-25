「額住宅前」はなんて読む？石川県にある駅名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「額住宅前」という漢字を見たことはありますか？

石川県にある駅名で、答えは9文字です。

いったい、「額住宅前」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。