「額住宅前」はなんて読む？石川県にある駅名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「額住宅前」はなんて読む？
「額住宅前」という漢字を見たことはありますか？
石川県にある駅名で、答えは9文字です。
いったい、「額住宅前」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ぬかじゅうたくまえ」でした。
額住宅前駅は、石川県金沢市に位置している駅。
駅のある金沢市は、加賀藩前田家の城下町として栄え、加賀友禅や金沢箔、九谷焼などの伝統工芸などの「伝統芸能」が受け継がれてきました。
藩政時代からの美しいまちなみが現在でも多く残っており、金沢市の貴重な財産となっていますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
