2月21〜22日、パシフィコ横浜で開催された『ノスタルジック2デイズ2026』には、何社かの国産メーカーも出展。いずれも単に懐かしの名車を展示するのではなく、ヘリテージ事業に関して紹介していた。今回は、日産のヘリテージ事業について紹介しよう。

日産では、ヘリテージ事業はニスモが手がけている。クルマ好きならご存知のように、現在ニスモは日産の子会社である『日産モータースポーツ&カスタマイズ』のモータースポーツ事業部となっている。モータースポーツ活動やコンプリートカーの製作などが事業の中心だが、旧型車用ヘリテージパーツの製作やレストア作業といったヘリテージ事業も手がけている。



『ノスタルジック2デイズ2026』の日産（ニスモ）ブース。 山田真人

今回のノスタルジック2デイズにおいて、ニスモのブースでは、コンプリートカーのR34GT-R Zチューンや、DOHCヘッドを搭載したS30フェアレディZなどが目を引いたが、さらにスカイラインGT-R（R32/R33/R34）用のヘリテージパーツなども展示された。

そこで、日産モータースポーツ&カスタマイズモータースポーツ事業所モータースポーツ・マーケティング&セールス部企画・営業グループの碓氷公樹主管に話を伺った。

今のところ対応車種は第2世代GT-Rのみ

ニスモがヘリテージ事業を始めたのは2015年から。欠品しているR32GT-R用パーツの一部を復刻したいと日産本社に相談したところ、「どうせなら、もっとやろう！」ということになったという。日産のアフターセールス/開発/購買/物流など、さまざまな部門とプロジェクトを組んで進め、2017年のニスモ・フェスティバルでパーツの復刻、発売が発表された。

復刻するパーツに関しては、サードパーティが販売しているホイールやサスペンション、マフラーといったパーツはそちらに任せ（一部ニスモで復刻したものもあり）、メーカーでなければできないハーネスや配管類から、エンジンのブロックやクランクシャフトといったものが中心となっている。



DOHCヘッドを搭載したS30型フェアレディZを展示。 山田真人

今のところ対応車種は、第2世代GT-Rと呼ばれるR32/R33/R34のみ。ニスモはGT-Rでレースを行ってきたから、これらのクルマに関してはノウハウがあるということも強みだ。

同じ日産のスポーツカーでも、フェアレディZは北米がメインマーケットで、北米ではさまざまなパーツも販売されている。しかもこれらは日本でも手に入れることが可能なものが多いから、今のところはニスモで対応する予定はないという。

また、シルビアやパルサーといったスポーティモデルのユーザーからもパーツ復刻を要望する声があるそうだが、ニスモとしてはなかなか手は広げられないし、パーツの復刻にはそれなりのコストもかかるため、現実的には難しいようだ。

R35 GT-R用のヘリテージパーツも鋭意開発中

なお、ニスモではヘリテージパーツなどを用いたレストア作業にも対応している。中古車のGT-Rを購入し、ニスモでレストアを依頼する海外のユーザーもいるらしい。ベース車の程度にもよるが、レストアにかかる期間は1年以上に及ぶことも多く、コストもそれなりに（元の車両価格の倍以上も！）かかることも少なくはないようだ。

ニスモとしては、次のヘリテージ事業の対象はR35GT-Rになるだろう。昨年夏に生産を終了したR35GT-Rだが、初期型の登場は2007年。既に20年近い年数を経たクルマもあることになる。『最新のGT-Rが最良のGT-R』と毎年のように進化したGT-Rらしく、最終仕様R35のサスペンションキットが年数を経たR35にも対応するための、バージョンアップキットを昨年末に発売。これはR35用ヘリテージ事業の第一歩ともいえるだろう。



ニスモではヘリテージパーツなどを用いたレストア作業にも対応している。 山田真人

既にR35用ヘリテージパーツの開発は進んでいる模様。次はどんなパーツが発売されるのか。年式の古いR35を所有していてレストアを検討しているユーザーには、そのニュースが待ち遠しいことだろう。