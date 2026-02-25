トランプ米政権は２４日、米連邦最高裁判所から違法判決を受けた「相互関税」の代替措置となる１０％の追加関税を発動した。

トランプ大統領は税率を１５％に引き上げる考えも示していて、先行きは見通せていない。日本の企業は、今後の対応や支払った関税が還付されるかの確認など、情報収集を急いでいる。（遠藤雅、中山知香）

戸惑う企業

トランプ氏は２０日の記者会見で税率を１０％と説明したが、２１日には自身のＳＮＳで税率を「即時」に１５％へ引き上げると表明した。適用時期も判然としていない状況だ。日本の電機大手幹部は２４日、読売新聞の取材に「トランプ氏の意向でコロコロと状況が変わってしまうので、どうしようもない」と戸惑いを見せた。

他の企業でも困惑が広がる。米国でウォシュレット（温水洗浄便座）の販売が好調なＴＯＴＯは、タイやマレーシアから米国へ製品を輸出しているが「どのような影響があるか情報を確認中」だという。これまで相互関税の影響を価格転嫁などで吸収してきたというシチズン時計も「状況を注視していく」とした。

年２・９兆円の負担

相互関税は国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づく措置で、日本の場合、汎用（はんよう）機械や電子機器、精密機械などが対象となり、１５％の相互関税が課されていた。みずほ証券の試算では、相互関税による日本企業の負担額は年間２・９兆円規模になるとされていたが、代替措置への移行によって、日本経済にどのような影響が出るかは不透明だ。

日本の経済界の警戒感は根強い。経団連の筒井義信会長は２４日の定例記者会見で、相互関税の違法判決について「チェック・アンド・バランス（抑制と均衡）が働いた」と評価する考えを示した。一方、代替措置の発動については「予見可能性が低下し、企業は非常に不安定で不透明な状況に直面している」と懸念を示した。

提訴の動きも

今後は支払った関税が輸入業者に還付されるか否かにも注目が集まる。今回の判決では、米政府が徴収した１７５０億ドル（約２７兆円）以上が対象となる可能性もあるが、最高裁は還付に関する判断を示していない。仮に還付が認められても、調整などに時間がかかることも想定される。

日本の企業では、払い戻しを受けられるよう米国際貿易裁判所（ＣＩＴ）に提訴する動きもある。既に提訴したウシオ電機の担当者は「ＣＩＴの判断に従って対応していく」と話した。

トランプ氏は今後、不公正な貿易慣行があると認定した国・地域に制裁関税を課す「通商法３０１条」などを根拠に、事実上の相互関税を継続しようとするとみられる。今回の追加関税は、昨夏の日米合意に基づく負担軽減措置がなくなり、一部品目で税率が従来を上回る可能性がある。通商政策に詳しい上智大の川瀬剛志教授（国際経済法）は「日本としては、たとえ法的根拠が変わっても、さらなる税率の引き上げがないよう交渉することが大前提だ」と指摘している。