¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎCM¤Ç¡Ö½éÂå¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¸½ºß¤Ï¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÅÄÃæÎïÆà¤µ¤ó¤Î45ºÐ¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×ÊüÁ÷¸å¡¡½Ð±é¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¼«»£¤ê¡Ê´é¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¡Ë
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï2·î20ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÁí¹ç¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï½÷Í¥¤Ç¤â¤¢¤ê1»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÇÂçË»¤·¤ÊÃæ¡¢»þ´Ö¤òÇ±½Ð¤·¤Æ±éµ»¤Î¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢±Ç²è´Û¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÏÊüÁ÷¸å¡¢¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æº£¡¢³Ø¤Ó¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤â¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ä»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²ÈÂ²¤ÎÍ½Äê¤ò¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¼«ºî¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯»ä¤â¥Þ¥Í¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤È¤Î»Ò°é¤Æ¥È¡¼¥¯¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Þ¥Þ¥È¡¼¥¯¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï1998Ç¯¡¢½éÂå¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ÆCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½éÂå¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤«¤é28Ç¯·Ð²á¤·¤¿º£¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨åºÎï¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¢¤³¤¬¤ì¤ë¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£