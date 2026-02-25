松本憲明さん推奨の体幹強化策…低学年に最適な「芋虫ドリル」

小学校低学年の投手はどんなトレーニングをすれば、パフォーマンスが向上するのか。体に強い負荷をかけられない年代だけに、頭を悩ませている指導者も多いのではないだろうか。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは体幹強化に繋がるユニークなドリルを推奨している。

球速アップや安定した制球力を身につけるのに重要な体幹の力。松本さんが強化法として紹介しているのは「芋虫ドリル」だ。選手は肩幅よりも足を狭めて立ち、前屈するイメージで両手を地面につける。膝は曲がっても構わない。両手を交互に動かして前進していく。可能な限り前方に進むことが重要だ。

次に両足を交互に前方に進め、手に近付ける。体を波打たせるように伸縮させて移動する「芋虫」のような動きを続け、前に進んでいくのだ。注意点は手を動かしている時に足は動かさないこと。行けるところまで手を動かし、次に足を動かしていく。

「体幹もそうなんですけど、腕周りも鍛えられるのですごくお勧めです」と松本さん。子どもが起こしやすいエラー動作は骨盤やお尻が揺れたり、体が左右に傾いたりすること。「体幹を安定させた状態で（体を）広げていくのが大事です」とアドバイスを送る。

体幹部を固めた状態で、手足を動かしていく「芋虫ドリル」は、10回を3セット行いたい。球速が上がり、安定したコントロールも手に入れられるはずだ。（First-Pitch編集部）