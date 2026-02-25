【App Store iPhoneゲームチャート】『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』1位に初登場（2/16〜22）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年2月16日〜22日）では、「無料ゲームチャート」1位に『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』が初登場、「有料ゲームチャート」1位には『Minecraft』がランクインし、前週に続き首位をキープした。
◆テレビアニメ『HUNTER×HUNTER』の公式サバイバー系アクションゲーム
「無料ゲームチャート」1位の『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』は、18日に配信開始されたテレビアニメ『HUNTER×HUNTER』の公式サバイバー系アクションゲーム。原作でも人気が高いキャラたちを操り、次々に迫ってくる大量の敵に立ち向かう。パーティ編成やスキルを活用する戦略性があるほか、ボスバトルのギミックや、新規アニメでの必殺技の再現がゲームを盛り上げる。
続く2位には『Order Crazy - 飲み物ソート 色とりパズル』、3位には『ハートピアスローライフ』が登場。
3位の『ハートピアスローライフ』は、自由度の高いスローライフが楽しめる生活シミュレーションゲーム。自身のアバターとなる“主人公”の服は1000を超えるコーディネートから自分も服を選ぶことができるほか、ガーデニングや音楽、虫取り、料理などを他のユーザーたちと交流しながら楽しむことができる。今回の調査で初登場から7週連続のTOP3入りとなった（1位→1位→3位→2位→2位→2位→3位）。
新作としては、1位の『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』のほか、『[777Real]SLOT魔法少女まどかマギカ2』（8位）、『[グリパチ]パチスロ かぐや様は告らせたい』（10位）が初登場している。
◆有料ゲームチャートでは、スクエニ「パノラマサイト」シリーズの最新作が3位に初登場
一方、「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
2位は『Minecraft』と同様、根強い人気を誇る『スイカゲーム-Aladdin X』。3位には、新作の『パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語』が初登場。
3位にランクインした『パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語』は、スクウェア・エニックスによるアドベンチャーゲーム「パノラマサイト」シリーズの最新作。本作では、三重県伊勢志摩地方を舞台に、不老不死をもたらすという人魚の謎をめぐる群像劇が描かれる。ゲーム外ではリリースを記念して三重県とのタイアップ企画として、デジタルスタンプラリーやキャラクターパネルの設置、物語の舞台となる架空の島「亀島」のマップ配布などのイベントを開催している。
