¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ²ÐºÒÊóÃÎµ¡¹©¶È²ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö½»ÂðÍÑ²ÐºÒ·ÙÊó´ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ç¡¢½»ÂðÍÑ²ÐºÒ·ÙÊó´ï¡Ê½»·Ù´ï¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤äÆü¾ï¤ÎÅÀ¸¡¡¦¸ò´¹¹ÔÆ°¤¬½½Ê¬¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½»ÂðÍÑ²ÐºÒ·ÙÊó´ï¤Ï½»Âð²ÐºÒ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊËÉºÒÀßÈ÷¤À¤¬¡¢ÀßÃÖµÁÌ³¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀßÃÖ¸å¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¤Ï¡¢2006Ç¯¡Á2014Ç¯¤Î8Ç¯´Ö¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¿·ÃÛ¸Í·ú½»Âð¤Ë½»¤à½»·Ù´ïÀßÃÖ¼Ô880¿Í¡Ê5016Âæ¡Ë¤Ç¡¢2025Ç¯6·î20Æü¡Á7·î14Æü¤ËÍ¹Á÷¤Ë¤è¤ë½ñÌÌÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£½»·Ù´ï¼«ÂÎ¤ÎÀßÃÖµÁÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²óÅú¼Ô¤Î65.0¡ó¤¬Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ ¡ÖÀßÃÖ¸å10Ç¯¤òÌÜ°Â¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿ä¾©¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï71.1¡ó¤Ë¾å¤ë¤Ê¤É¡¢ÀßÃÖ¸å¤ÎÀµ¤·¤¤ÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¼±¤Ï½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢10Ç¯¤ò·Ð²á¤·¤¿½»·Ù´ï¤Î¸ò´¹¤ò¡ÖÁá¤á¤Ë¹Ô¤ª¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï18.3¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ ¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¸ò´¹¤¹¤ë¡¿¸ò´¹¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï81.5¡ó¤ËÃ£¤·¤¿ ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÀµ¾ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤Ç69.5¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢Àµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤¬¼ÂºÝ¤ÎÅÀ¸¡¤ä¸ò´¹¹ÔÆ°¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÀ¸¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÌäÂê¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½»·Ù´ï¤Î´ðËÜÅª¤ÊÅÀ¸¡ÊýË¡¡Ê¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏÉ³¤ò°ú¤¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï66.9¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÃÎ¼±¤È¤·¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤ï¤º¤«32.6¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÀ¸¡ÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ Ç¯¤Ë1²ó°Ê¾å¡¢Äê´üÅª¤ËÅÀ¸¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï18.1¡ó¤È2³äÌ¤Ëþ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¡´ï¤¬Àµ¾ï¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¹ÔÆ°¤¬Æü¾ïÅª¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢½»·Ù´ï¤Ï²ÐºÒ»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÅÃÓÀÚ¤ì¤ä¸Î¾ã¤Ê¤É¤Î°Û¾ï¤Ç¤â·ÙÊó²»¤òÌÄ¤é¤¹»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö²ÐºÒ°Ê³°¤Ç¤â·ÙÊó²»¤¬ÌÄ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬72.6¡ó ¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ÙÊó²»¤¬ÌÄ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½»·Ù´ï¤Ï2006Ç¯¤ÎÀßÃÖµÁÌ³²½¤«¤éÌó20Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ç·ÐÇ¯Îô²½¤äÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Ë¤è¤êÀÇ½Äã²¼¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃËÉÄ£¤â¡ÖÀßÃÖ¸å10Ç¯ÄøÅÙ¤Ç¤Î¸ò´¹¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÇ§¼±¤Ï°ìÈÌ²ÈÄí¤Ë½½Ê¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢½»ÂðÍÑ²ÐºÒ·ÙÊó´ï¤ÎÀßÃÖ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Äê´üÅª¤ÊÅÀ¸¡¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê¸ò´¹¹ÔÆ°¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÇ¡¼Â¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àµ¾ïºîÆ°¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ËÉºÒÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÅÀ¸¡ÊýË¡¤ä¸ò´¹»þ´ü¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Î¼þÃÎ¤È·ÑÂ³Åª¤Ê·¼È¯¤¬°ìÁØ½ÅÍ×¤À¡£