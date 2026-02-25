【豪州】
消費者物価指数（1月）09:30
予想　3.7%　前回　3.8%（前年比)
予想　N/A　前回　1.0%（前月比)
予想　3.3%　前回　3.3%（トリム平均・前年比)
予想　N/A　前回　0.2%（トリム平均・前月比)

【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（3月）16:00　
予想　-22.5　前回　-24.1（Gfk消費者信頼感)

ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）16:00
予想　0.3%　前回　0.3%（前期比)
予想　0.4%　前回　0.4%（前年比)　
予想　0.6%　前回　0.6%（季調前前年比)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（1月）19:00　
予想　1.7%　前回　2.0%（1.7%から修正）（前年比)
予想　2.2%　前回　2.2%（コア・前年比)

【香港】
消費者物価指数（CPI）（1月）17:30
予想　N/A　前回　1.4%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（02/14 - 02/20）21:00
予想　N/A　前回　2.8%（前週比)

※予定は変更することがあります