ÆüËÜ³ô¤ÏGOGOÀÄ¿®¹æ¡ªÊÆ¹ñ³ô¤Ë¤Ï²«¿§¿®¹æÅÀÅô¡©¡ÚBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç³Ø¤Ö Åê»ñ¤Î¥¥Û¥ó¡ô41¡Û
2·î12Æü¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï5Ëü8000±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¡£ÆüËÜ³ô¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞGOGO¤ÎÀÄ¿®¹æ¡©°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Ï²«¿§¿®¹æ¡©¤½¤ó¤Ê»þ¤ÏÇä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·
ÊÆ¹ñ³ô¤Ï²«¿§¿®¹æ¡©º£¤Ï³ä¹â¡©
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«³ô¡£
¡Ø¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡Ù°æ½Ð¿¿¸ã¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡È°ú¤Â³¤²«¿§¿®¹æ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡É¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«³ô¤Ï´üÂÔÀè¹Ô¤Ç¡È³ä¹â´¶¡É¤â¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©
¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡Ù¥Á¡¼¥Õ³ô¼°¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¡°æ½Ð¿¿¸ã¤µ¤ó¡§
¡Ö·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¤ä¤äÁ°¤Î¤á¤ê´¶¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤â¡¢¡È³ä¹â¤¹¤®¤ë¤È¤«ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ð¥Ö¥ë¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È»×¤¦¡£S&P500¤ÈNASDAQ¤ÎÍ½ÁÛEPS¡Ê1³ôÅö¤¿¤ê¤Î½ãÍø±×¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢Î¾Êý¤È¤â2026Ç¯¤Ï25Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁý±×¡¢27Ç¯¤â¤µ¤é¤ËÁý±×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤ê¤ã³ô²Á¤Ï¾å¤¬¤ë¡£¶ÈÀÓ¤¬¤³¤ì¤À¤±²þÁ±¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ê¤é¡¢»Ô¾ì¤Ï´üÂÔ¤ÇÇã¤¦¤«¤é¡£¼ç¤ÊÇØ·Ê¤Ï¤ä¤Ï¤êIT´ØÏ¢¡¢AIÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
¡ãÍ½ÁÛEPS¡ä
¡ÚS&P500¡Û¢§2025Ç¯¢Í26Ç¯¡§15.6¡óÁý¢§26Ç¯¢Í27Ç¯¡§16.1¡óÁý
¡ÚNASDAQ¡Û¢§2025Ç¯¢Í26Ç¯¡§28.8¡óÁý¢§26Ç¯¢Í27Ç¯¡§22¡óÁý
S&P500¤È¥¢¥á¥ê¥«¹ñºÄ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ³ä¹â¡¦³ä°Â¤ò¸«¤ëÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸¡Ö¥¤¡¼¥ë¥É¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡×¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¡£¤³¤Î¿ôÃÍ¤¬Äã¤¤¤Û¤É¡ÖS&P500¤¬³ä¹â¡×¤Ç¡¢¹â¤¤¤È¡Ö³ä°Â¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
°æ½Ð¤µ¤ó¡§
¡ÖÄ¾¶á¤â¾¯¤·³ä°Â¤«¤é¼ã´³³ä¹â´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿å½àÅª¤Ë¤Ï25Ç¯2·î¤ÎDeepSeek¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Ä¾¶á¤Þ¤¿¥¤¥é¥ó¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤Ã¤Æ³ô²Á¤¬¼ã´³Ä´À°¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç²«¿§¿®¹æ¡¢¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ°ìÃ¶³ô²Á¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢°ã·ûÈ½·è¤¬½Ð¤¿¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃ¤À¤«¤é²«¿§¿®¹æ¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ë¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¡£ËÜÅö¤ËÀè¤òÍ½Â¬¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Æñ¤·¤¤¾õ¶·¡×
°æ½Ð¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÞÍî¤Î²ÄÇ½À¤Ïº£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢DeepSeek¥·¥ç¥Ã¥¯¤äÎáÏÂ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥Ç¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤ÎÆ°¤¡×¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æµ¯¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö26Ç¯¤â²¿²ó¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤Èµ¯¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
µÞÍî¤·¤¿¤é¡Ö¤à¤·¤íÇã¤¤¡×
¤Ç¤Ï¡¢²«¿§¿®¹æ¤Î¤È¤¤Ï¼êÊü¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
°æ½Ð¤µ¤ó¡§
¡ÖÌÜÀè¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ä´À°¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ëÏÃ¤À¤±¤É¡¢º£¤Î¾õ¶·¤ÇÇä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£³ô²Á¤ÏÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ËÂ¨¤·¤ÆÆ°¤¯¡£¤Ç¤âÅÓÃæÅÓÃæ¤ÏÍð¹â²¼¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£DeepSeek¥·¥ç¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤ÊµÞÍî¤¬¥É¡¼¥ó¤ÈÍè¤ë¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÇä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¤âµÕ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¡È¤à¤·¤íÇã¤¤¡É¡£Âç¤¤á¤Ë²¼¤²¤Æ1²ó¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£¤Þ¤¿²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤¸¤ã¤¢¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇã¤ª¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤ò3²ó5²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¡ÈÇã¤¤²¼¤¬¤ë¡É¡£¤³¤Î¤°¤é¤¤¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÊý¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÇ°ÂÃÍ¤Î¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢1Ç¯¸å¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤Þ¤¢°ÂÃÍ·÷¤ÇÇã¤¨¤¿¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¶ÈÀÓ¹¥Ä´¡ÖÆüËÜ³ô¡×¤ÏÀÄ¿®¹æ¡©
Â³¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ³ô¤ÏGOGOÀÄ¿®¹æ¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£
¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¼
¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡Ù°æ½Ð¿¿¸ã¤µ¤ó¡§
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÂè3»ÍÈ¾´ü¤Î·è»»È¯É½¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Æü·Ð¿·Ê¹¤Î½¸·×¤À¤È4·î¤«¤é12·î¤Î9¥ö·î´Ö¤Î¼ÂÀÓ¤Ï6¡ó¤Û¤É¤ÎÁý±×¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ç25Ç¯¤ÏÁêÅö¸·¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï3¥ö·îÁ°¤ÎÃæ´Ö·è»»¤Î»þÅÀ¤Ç´û¤Ë¼ÂÀÓ¤ÏÁý±×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÁý±×Éý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢26Ç¯1·î²¼½Ü¡¢¤Þ¤µ¤ËÂè3»ÍÈ¾´ü¤Î·è»»È¯É½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¾å¸þ¤¤Ë¡£
¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï1·î²¼½Ü¤«¤éÁý¤¨¡¢µÕ¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°æ½Ð¤µ¤ó¡§
¡ÖÁ´ÂÎ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡ÈÆüËÜ´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Â¸µ¤Î25Ç¯ÅÙ¤Î¶ÈÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì26Ç¯ÅÙ¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤â¤Þ¤¿¾å¿¶¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó26Ç¯¤â¤¢¤ë¤±¤É¤âÁý±×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´ØÀÇ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤òËä¤á¤Æ¤Þ¤ÀÍ¾¤ê¤¢¤ë¤°¤é¤¤¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê·Êµ¤¤¬Äì·ø¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢¡È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î±Æ¶Á¡É¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
°æ½Ð¤µ¤ó¡§
¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÇÆüËÜ¤â¤â¤Á¤í¤ó¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢1Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆ±¤¸¤â¤Î¤òÇä¤Ã¤Æ¤âÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÏÇä¾å¹â¤¬Áý¤¨¤ë¢Í¤½¤ÎÊ¬Íø±×¤âÁý¤¨¤ë¢ÍÁý±×¤Ç³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ã±½ã¤ÊÏÃ¡×
ÆüËÜ³ô¡ÖGOGO¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
Í½ÁÛEPS¡Ê1³ôÅö¤¿¤ê¤Î½ãÍø±×¡Ë¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢Áý±×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãTOPIX¡¡Í½ÁÛEPS¡ä
¢§24Ç¯ÅÙ¢Í25Ç¯ÅÙ¡§7.5¡óÁý
¢§25Ç¯ÅÙ¢Í26Ç¯ÅÙ¡§13¡óÁý
¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡Ù°æ½Ð¿¿¸ã¤µ¤ó¡§
¡Ö26Ç¯ÅÙ¤Ï13¡óÁý±×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬1¥ö·îÁ°¤Ë½¸·×¤·¤¿¤È¤¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ÈÀÓ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤â¤·¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬²¼¤¬¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥Þ¡¼¥¸¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È¾å¿¶¤ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÆüËÜ³ô¤ÏGOGO¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³ô²Á¤Ï´û¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¡£¡ÈÃæÄ¹´üÅª¤Ê¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éGOGO¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¡×
·Êµ¤¸åÂà¤ÇµÞÍî¡Ö1Ç¯ÂÔ¤Æ¤ë¤Ê¤é¥¡¼¥×¡×
¡ÖTOPIX¡×¤ÎÃÍÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¡£
°æ½Ð¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö26Ç¯ÅÙ¤Î13¡óÁý±×¡×¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢TOPIX¤Î¡È¹â²á¤®¤º°Â²á¤®¤º¡É¤ÎÉ¸½à¥ì¥ó¥¸¤Ï3000¡Á3500¥Ý¥¤¥ó¥È¤°¤é¤¤¡£
¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡Ù°æ½Ð¿¿¸ã¤µ¤ó¡§
¡Ö26Ç¯ÅÙ¤ÎÂçÉýÁý±×¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ä¾¶á¤Î³ô²Á¤Ï¾¯¤·³ä¹â¤°¤é¤¤¡£2·î¤ÏÉ¸½à¥ì¥ó¥¸¤Î¾å¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë³ä¹â¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤À¤È¤«¼ÂºÝ¤ÏÁý±×¤¬13¡ó¤è¤ê¤â¤¦¾¯¤·¾å¤Ë¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¤Ê¤Î¤ÇÉ¸½à¥ì¥ó¥¸¤¬¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¾å¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢2·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Î³ô²Á¤Ï³ä¹â¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢³ä°Â¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¡×
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ³ô¤â¥¢¥á¥ê¥«³ôÆ±ÍÍ¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤ä¤äÂç¤ÌÜ¤Ë²¼Íî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏÇã¤¤²¼¤¬¤ë¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
°æ½Ð¤µ¤ó¡§
¡ÖÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï³ô²Á¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢·Êµ¤¸åÂà¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï2¡Á3³ä¤Î³ÎÎ¨¤Ç¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢²áµî¥¢¥á¥ê¥«¤¬·Êµ¤¸åÂà¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï10¿ô²ó¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â1Ç¯Á°¸å¤ÇÃ¦½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬·Êµ¤¸åÂà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¢¥á¥ê¥«³ô¤¬²¼¤¬¤Ã¤ÆÆüËÜ³ô¤â¤Ä¤é¤ì¤Æ²¼¤¬¤ë¡£¤À¤±¤É¼ÂÂÖ¤Î·Êµ¤¤¬1Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç²óÉü¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤·¤¿¤é³ô²Á¤Ï¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë3¥ö·î¤«¤é6¥ö·îÀè¼è¤ê¤·¤Æ²óÉü¤¹¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¤â¤·µÞÍî¤·¤Æ¤â¡¢1Ç¯ÂÔ¤Æ¤ë¤Ê¤éÁ´Á³Çä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×
2·î¤Î³Ê¸À¡Ö»°³ä²¼¤¬¤ì¤ÐÆó³äÇã¤¦¡×
°ÕÌ£¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö³ô²Á¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¼ê¸µ¤Î»ñ¶â¤ò²¿²ó¤«¤ËÊ¬¤±¤ÆÇã¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡Ù°æ½Ð¿¿¸ã¤µ¤ó¡§
¡Ö¤½¤â¤½¤â³ô²Á¤¬3³ä²¼¤¬¤ë¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤ÊÏÃ¤Ç¡¢º£¤À¤Ã¤¿¤éÆü·ÐÊ¿¶Ñ4Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë²¼¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Âç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤ÆÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê3²ó¤«¤é5²ó¤°¤é¤¤¤ËÊ¬¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÇã¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËÇã¤¤²¼¤¬¤ë¤°¤é¤¤¤¬Àº¿À±ÒÀ¸¾å¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¡£ÂçÂÎ³ô¤ÏÇã¤¦¤È¼¡¤ÎÆü²¼¤¬¤ë¡¢Çä¤ë¤È¼¡¤ÎÆü¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡×