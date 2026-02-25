今泉力哉監督と成田凌は、映画『愛がなんだ』『街の上で』、『1122 いいふうふ』（Prime Video）と数々の作品でタッグを組んできた。放送中の日本テレビ系水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』では、杉咲花演じる文菜の現在の彼氏・ゆきお役を演じている。

脚本を読むなり、「これができるんだ」と嬉しくなったという今泉監督のオリジナル作品。“間”を大切にした演出、15分の長回し--。地上波連ドラとしては異例の挑戦が続く中で、成田が見つけた「現場の面白さ」とは。撮影秘話や杉咲との共演、そして“今、まっすぐに好きなもの”まで、話を聞いた。

“今泉作品”らしさが色濃く出ている

――台本を読ませていただいて、景色はもちろん、匂いや空気感が伝わってくる不思議な本だなと感じました。成田さんは、最初にどんな印象を持たれましたか？

成田凌（以下、成田）：今泉監督らしさが炸裂していますよね。思いっきりオリジナルで、しかも自分で書いている。個人的にはそういう作品に最近あまり出会えていなかったので、嬉しくなりました。すごいなと思うところがたくさんあったので、「これができるんだ」と嬉しくなりつつ、「ああ、この役もやりたいな」「この役もやりたいな」と感じるような脚本でした。

――台本を読む際、どんなふうに読み進めていくんですか？

成田：やっぱり「ゆきお役ってどうなんだろう」と思いながら読むので、最初からセリフをちょっと声に出して言ってみたりもしますね。そのほうが温度がわかるので、いろいろと探りながら。

――今回、クランクイン前に脚本はすべて完成していたのでしょうか。

成田：準備稿は最後まで仕上がっていたので、撮影前に「ここが気になる、ここが気になる」と今泉さんに伝えていました。決定稿は先日、第10話が上がってきましたけど（※1月上旬取材時）、監督でもある今泉さんが書いているので、撮影を重ねていく中でまだここから変わるんじゃないかなと思いますし、“変えていける”というところですかね。

――監督と脚本が同じ方だからこその進めやすさもありますか？

成田：監督と脚本が同じ方だからといって、必ずしもすべてがいい方向にいくわけではないかもしれませんが、今回は“今泉作品”ということが色濃く出るので、ものすごくいいなと思っています。

――今泉さんの純度が高い作品になっていると。

成田：そうですね。その中でたくさんの登場人物が出てくるので、それぞれの色が出せるのかなって。自分が出ていないシーンを観るのも楽しみです。

――現場の雰囲気はいかがですか？

成田：すごくいい組なんですよ。スタッフがみんな、この作品を良くしようと思いながら楽しそうに毎日を過ごしていて、いい現場だなと思っています。それはやっぱり今泉さんの力が大きいのだと思うし、この作品が日テレの水曜22時に流れるってすごいことだと思うので、放送後の反応も楽しみですね。

――先ほど“今泉監督らしさ”とおっしゃっていましたが、具体的に言葉にできるものですか？

成田：できません！

――そうですよね（笑）。

成田：ワンシーンが長い、くらいですね（笑）。やっぱり“間”というものを大切にする方なので。でも、テレビドラマで“間”って怖いんですよ。作っている側も演じている側も。だから、それをちょっと詰めちゃおうとするところを、「我慢しろ、我慢しろ」と抑えてくださるので、最近はそれをすごく楽しんでやっています。

――どちらかというと、映画に近い感覚ですか？

成田：そう思ってやらないとできないですね、今泉さんの作品は。映画らしさをドラマに反映していくような作品ってちょこちょこあるとは思いますけど、やっぱりドラマらしい芝居をしなきゃいけないときが必ずあって。でも今回は、本当にそれをなくそうと思ってやっています。まさに昨日も、「これを撮るってことは、気持ちをわかりやすく表現しないといけないよな」と思う瞬間があったけど、「いや、いらないな」と。いろいろなことを削ぎ落として、とにかく鮮度をなくさないようにやっています。

――お芝居する上で、映画とドラマではかなり違いがあるっていうことなんですよね。

成田：今話していて、自分でもそう思いました。それでも今回は、普段の映画よりはちょっとだけわかりやすくしているかな、とも思います。本当に少し言葉を立てる程度ですけどね。リアルとリアリティは違うので、「そこは映画でもやっていかなきゃいけないのかな」とか、いろんなことを細々考えながら、一個一個やっています。

文菜（杉咲花）とのやりとり

――劇中でハッとしたり、気になったセリフはありましたか？

成田：今回はゆきお以外のところはあえて台本をさらっと読む程度に留めたので、わからないことも多いんですよね……。細かい心情を紡いでやっているので、“文菜がこういう流れで、別の男性に会ってからゆきおの家に来た”とか考えると、ちょっとした目つきや目線が変わってきちゃうんですよ。ちょっと蔑みの気持ちが入ってくるのが怖いというか。何も知らずに、ただ文菜との時間を待っている状態でいたいなと思っています。

――素人目線では、逆に知らないほうが怖いように思えるのですが、知っちゃうほうが怖いという。

成田：普段はもちろん自分以外の部分も同じように読み込みますが、今回はこの方法が最善だと思いました。とはいえ、まったく知らずにいると文菜のためにできることが少なくなってしまうので、ちゃんと目を通してはいます。「こういうことをしたら、文菜がちょっと罪悪感を持てるかな」とか、全体をわかっていることで文菜の心を動かせることもあるんですよね。ゆきおは文菜にとってホームタウンみたいな人なので、だからこそ考えることもあるだろうし、何も考えなくていい時間、ゆっくりした時間にもなるだろうし……長々としゃべりましたが、質問の答えとは全然違う話をしてしまいましたね（笑）。

――（笑）。今泉監督とのやりとりで、印象に残っていることはありますか？

成田：今泉さんの演出はすごく細かくて、伝え方も本当にわかりやすいんです。ゆきおを演じる僕に対してとにかく一貫しているのは、「優しく」ということ。第1話で車から降りてドアを閉めるシーンがあったんですけど、かなり優しめに閉めたつもりでも、古い車なので「バン！」と閉まっちゃって。「もっと優しく、もっと優しく」と何テイクもやりました。でも、優しくすればするほどちゃんといいシーンになるんですよ、本当になんてことないシーンなんですけどね。

――本当に細かく、丁寧に作り上げているんですね。

成田：その場でセリフを足すか足さないかも、すごく細かく話し合いながらやっています。無言で荷物を渡すのか、「はい」と言って渡すのか。それだけで捉え方は変わるし、今泉さんとはその感覚を共有できるというか、根本的にその感覚を教えてくださったのは今泉さんなので。これが現場の面白さなのかなと、日々思っていますね。

――ゆきおは、杉咲さん演じる文菜と過ごす時間がほとんどだと思います。杉咲さんのお芝居は高く評価されていて、私もいち視聴者として「演技がうまい」ということはわかるんですが、役者としてどこが魅力なのでしょうか。

成田：うまくやろうとしてないから、いいのかな。1年間、しっかり朝ドラ（『おちょやん』）で共演しちゃったので、説明するのは逆に難しいかもしれないですね。ただ、僕にとって共演者として最強の位置にいる方だということは確かです。

――でも、その理由はわからないと。

成田：もちろん適当というわけじゃないけれど、「ふたりともうまくやろうとしていないから」かもしれないです。でも、それも“このドラマに限って”ですね。今回はそういう要素が本当にたくさんあります。すごく特殊なことをやっていますけど、やっている身としてはみんなすごく楽しいと思うんです。昨日も別の方と15分くらい長回しをしていて、空気が自分たちのものになっていく感覚がありました。もちろん杉咲さんともそういう空気を楽しむことができるし、杉咲花の魅力が存分に詰まった作品になればいいなと思っています。

――杉咲さんとは、現場でどんなお話を？

成田：4、5年ぶりに会いましたけど、あの頃、他愛もない話をしていた僕たちが、健康の話ばかりしています（笑）。自分たちがうんぬんというよりは、みんなの健康を願っているんじゃないかなって。

――たしかに、誰しも健康第一ですよね。このドラマには『まっすぐ“好き”と言えたのはいつまでだろう？』というコピーがあります。成田さんが今、まっすぐに好きと言えるものは何でしょう？

成田：なんだろう……料理かな。

――ちょっと健康とも繋がってくるような気もします。

成田：それはあるかもしれないですね。料理は好きなので、作れるときには作っています。

――撮影中は、忙しくてなかなか難しいですよね？

成田：それが、“撮影中こそ”みたいなところがあるんですよ。夕方17時くらいまでに終わったら、なるべく夜ご飯を作りたいです。

――成田さんも、スーパーに行って買い物とかするんですね。

成田：ネギがぴょんと出た袋を持っていたりしますよ（笑）。料理って健康のためにもなるけど、やっている時間は無になれる。心の健康もそこで保てているんですよね。料理をしている時間はすごく好きだし、最近『白と黒のスプーン～料理階級戦争～』という韓国の番組を観て、また熱が上がっています。

――ちなみに得意料理は？

成田：ジャンルを問わず、なんでも作ります。韓国料理も作るし、正月にはおせちも作りました。でも、パスタを作ることが一番多いかな。昨日、友達から牡蠣が送られてきたので、今夜は春菊も入れて牡蠣のパスタにするつもりです。（文＝nakamura omame）