UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥° 25/26 ¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æー¥¸¥×¥ìー¥ª¥Õ ¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë vs ¥«¥é¥Ð¥° »î¹ç·ë²Ì
UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥° 25/26¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æー¥¸¥×¥ìー¥ª¥Õ ¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¥«¥é¥Ð¥°¤ÎÂè2Àï¤¬¡¢2·î25Æü05:00¤Ë¥»¥ó¥È¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ñー¥¯¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥Ïー¥Ù¥¤¡¦¥Ðー¥ó¥º¡ÊFW¡Ë¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥ª¥¹¥é¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Þー¥Õ¥£ー¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥«¥é¥Ð¥°¤Ï¥«¥ß¥í¡¦¥É¥¥¥é¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥Ö¥Ç¥éー¡¦¥º¥Ó¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥Û¥Ë¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¥¨¥ë¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Î4Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¥ê¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë6Ê¬¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Ïー¥Ù¥¤¡¦¥Ðー¥ó¥º¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£2-0¤È¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
50Ê¬¡¢¥«¥é¥Ð¥°¤Î¥Û¥Ë¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¥¨¥ë¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥«¥ß¥í¡¦¥É¥¥¥é¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-1¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢52Ê¬¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥ー¥é¥ó¡¦¥È¥ê¥Ã¥Ô¥¢ー¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Ü¥Ã¥È¥Þ¥ó¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤Ç3-1¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
54Ê¬¡¢¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ー¥é¥ó¡¦¥È¥ê¥Ã¥Ô¥¢ー¡ÊDF¡Ë¡¢¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Ü¥Ã¥È¥Þ¥ó¡ÊDF¡Ë¡¢¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ûー¥ë¡ÊDF¡Ë¡¢¥¸¥ç¥¼¥Õ¡¦¥¦¥£¥í¥Ã¥¯¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥´ー¥É¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
57Ê¬¡¢¥«¥é¥Ð¥°¤Î¥¨¥ë¥Ó¥ó¡¦¥ä¥Õ¥¡¥ë¥°¥ê¥¤¥§¥Õ¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ3-2¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬3-2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2»î¹ç¹ç·×¥¹¥³¥¢¤Ç¤â9-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¥é¥Ð¥°¤Ï80Ê¬¤Ë¥Ú¥É¥í¡¦¥Ó¥«ー¥ê¥ç¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
