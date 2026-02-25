UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ インテル・ミラノとボデ・グリムトの第2戦が、2月25日05:00にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

インテル・ミラノはマルクス・テュラム（FW）、フランチェスコ・エスポジト（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボデ・グリムトはイェンス・ハウジ（FW）、カスパー・ホッグ（FW）、オーレ ディードリック・ブロンベルク（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

58分に試合が動く。ボデ・グリムトのイェンス・ハウジ（FW）がゴールを決めてボデ・グリムトが先制。

62分、インテル・ミラノは同時に3人を交代。ルイス・エンリケ（FW）、ダビデ・フラッテージ（MF）、ピオトル・ジエリンスキ（MF）に代わりアンディ・ディウフ（MF）、アンジュ・ボニー（FW）、ペタル・スチッチ（MF）がピッチに入る。

72分ボデ・グリムトに貴重な追加点が入る。イェンス・ハウジ（FW）のアシストからハコン・エブエン（MF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

しかし、76分、インテル・ミラノのアンジュ・ボニー（FW）のアシストからアレッサンドロ・バストーニ（DF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがこの試合はボデ・グリムトが1-2で勝利し、2試合合計スコアでも2-5で勝利した。

なお、ボデ・グリムトは67分にヨスタイン・グンデルセン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-25 07:10:28 更新