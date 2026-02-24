フレグランスブランド「ヴァシリーサ（VASILISA）」が、ヘア＆ボディミスト「シアースウィートミスト」（全3種、各100mL 1760円）を9月5日に発売する。また先行で、3月3日から順次全国のロフト（一部店舗を除く）及びロフトネットストア、全国のプラザ（一部店舗を除く）、公式オンラインストアで、4月18日から全国のバラエティショップなどで販売する。

新商品は、“肌からふわり”と香りが立ち上がる、軽やかで奥深いグルマンミスト。アップル、シトラスから始まるプラリネの香りの「ヴァシリーサ ヌード ワン シアースウィートミスト」、ミルキーでバニラの香りの「ヴァシリーサ シルキー フローラ シアースウィートミスト」、シロップやブラックベリーを感じる「ヴァシリーサ グレイス ルージュ シアースウィートミスト」の3種を揃える。

ノンアルコール処方と賦香率のバランスを調整。香りの揮発を緩やかに設計することで、香水のようなリッチな甘さと、ミストならではの軽やかさを両立した。加えて、「グルコノバクター／ハチミツ発酵液」「リンゴ果実エキス」「ザクロ果実エキス」「ヨーロッパキイチゴ果実エキス」「カカオエキス」の5種の保湿成分を配合。肌に、髪にうるおいを与える。

