EOS R10が連続首位！ ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10 2026/2/25
「BCNランキング」2026年2月9日〜15日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
2位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
3位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）
4位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）
5位 α7 V ボディ
ILCE-7M5（ソニー）
6位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
7位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ホワイト
ZV-E10L(W)（ソニー）
8位 α7C ズームレンズキット シルバー
ILCE-7CL(S)（ソニー）
9位 OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZ レンズキット シルバー
E-P7 14-42mm EZ レンズキット(SLV)（OMデジタルソリューションズ）
10位 FUJIFILM X-T30 III XC13-33mmレンズキット シルバー
F X-T30 III LK-1333-S JP（富士フイルム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
