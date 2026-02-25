日経225先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比650円高の5万7990円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
60753.78円 ボリンジャーバンド3σ
58881.72円 ボリンジャーバンド2σ
57990.00円 25日夜間取引終値
57398.00円 5日移動平均
57330.00円 一目均衡表・転換線
57321.09円 24日日経平均株価現物終値
57009.66円 ボリンジャーバンド1σ
55185.00円 一目均衡表・基準線
55137.60円 25日移動平均
53265.54円 ボリンジャーバンド-1σ
52225.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
52206.53円 75日移動平均
51393.48円 ボリンジャーバンド2σ
51300.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49521.42円 ボリンジャーバンド3σ
45773.00円 200日移動平均
株探ニュース
