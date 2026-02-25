　25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比650円高の5万7990円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

60753.78円　　ボリンジャーバンド3σ
58881.72円　　ボリンジャーバンド2σ
57990.00円　　25日夜間取引終値
57398.00円　　5日移動平均
57330.00円　　一目均衡表・転換線
57321.09円　　24日日経平均株価現物終値
57009.66円　　ボリンジャーバンド1σ
55185.00円　　一目均衡表・基準線
55137.60円　　25日移動平均
53265.54円　　ボリンジャーバンド-1σ
52225.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
52206.53円　　75日移動平均
51393.48円　　ボリンジャーバンド2σ
51300.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49521.42円　　ボリンジャーバンド3σ
45773.00円　　200日移動平均


