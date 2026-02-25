グロース先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の727ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
771.76ポイント ボリンジャーバンド3σ
756.16ポイント ボリンジャーバンド2σ
744.40ポイント 5日移動平均
740.56ポイント ボリンジャーバンド1σ
730.00ポイント 一目均衡表・転換線
729.09ポイント 200日移動平均
728.94ポイント 24日東証グロース市場250指数現物終値
727.00ポイント 25日夜間取引終値
724.96ポイント 25日移動平均
717.50ポイント 一目均衡表・基準線
709.36ポイント ボリンジャーバンド-1σ
699.15ポイント 75日移動平均
693.76ポイント ボリンジャーバンド2σ
692.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
683.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
678.16ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
