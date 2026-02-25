　25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の727ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

771.76ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
756.16ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
744.40ポイント　　5日移動平均
740.56ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
730.00ポイント　　一目均衡表・転換線
729.09ポイント　　200日移動平均
728.94ポイント　　24日東証グロース市場250指数現物終値
727.00ポイント　　25日夜間取引終値
724.96ポイント　　25日移動平均
717.50ポイント　　一目均衡表・基準線
709.36ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
699.15ポイント　　75日移動平均
693.76ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
692.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
683.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
678.16ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


