ÃúÇ«¤ÊÅúÊÛ¤ËÅ°¤·ÄÉµÚ¤«¤ï¤¹¹â»Ô¼óÁê¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Î²áµîÈ¯¸ÀµÕ¼ê¤Ë¥Á¥¯¥ê¤È»É¤¹¾ìÌÌ¤â¡Ä½°±¡ÂåÉ½¼ÁÌä
¡¡½°±¡¤Ç£²£´Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÂåÉ½¼ÁÌä¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÈÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¾®ÀîÂåÉ½¤Ë¤è¤ëÂÐ·è¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï¼óÁê¤Î½°±¡²ò»¶¤ÎÈ½ÃÇ¤ä£²£°£²£¶Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤Î¤¢¤êÊý¤ò½ä¤Ã¤ÆÂÐ·è»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¼óÁê¤ÏÃúÇ«¤ÊÅúÊÛ¤ËÅØ¤á¤ÆÄÉµÚ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£¡ÊÂçé®¹ä»Ë¡Ë
¡¡¡Ö¹ñÌ±À¸³è¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¡£ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Ï·òÁ´¤ÊÌ±¼ç¼çµÁ¤È¸À¤¨¤ë¤«¡×
¡¡¾®Àî»á¤¬¿¿¤ÃÀè¤ËÌ·Àè¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢²ò»¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¼óÁêÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¼óÁê¤¬£±·î£²£³Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢¸·Åß´ü¤ÎÃ»´ü·èÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¿¤À¤·¤¿¡£¼óÁê¤Ï¡Ö¿¿Åß¤ÎÁªµó¼¹¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë½½Ê¬¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤ÎÍÞÀ©Åª¤Ê»ÑÀª¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤¬Í½»»°Æ¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢ÌîÅÞ¤Î²áÅÙ¤ÊÈ¿È¯¤òÍÞ¤¨¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¾®Àî»á¤¬Ç¯ÅÙÆâÀ®Î©¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿ºÝ¤â¡¢¼óÁê¤Ï¡Ö¹ñÌ±À¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÌîÅÞ¤Ë¤â¿×Â®¤Ê¿³µÄ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÏÀÀï¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼óÁê¤¬ÌîÅÞÂ¦¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÄ¶ÅÞÇÉ¤Î¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö¹ñ²ñ¤ËÄó°Æ¤·¡¢´°Á´¸ø³«¤Î¾ì¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¤Î¤¬¾ïÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¼óÁê¤Ï¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤éºòÇ¯¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¡¢¶¨µÄ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÄó°Æ¤ò²¿ÅÙ¤«¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤ÏÍ½»»°Æ¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î»ÃÄêÍ½»»¤Ë´Ø¤·¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î·ÐÈñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¹»Ìµ½þ²½¤ËÈ¼¤¦ÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£ÈãÈ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¤â¹Ô¤¦»ÑÀª¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼óÁê¤Ï¡ÖÍ½»»°Æ¤òÇ¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¹ñ²ñ¿³µÄ¤ËÀ¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤ÏÂåÉ½¼ÁÌä¸å¡¢¹ñ²ñÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÅúÊÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÃæÆ»²þ³×´´Éô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¾®¤µ¤ÊÀ¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âµðÂç¤Ê¼«Ì±ÅÞ¤ËÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£