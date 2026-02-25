3月のWBCに出場する侍ジャパンが、24日に宮崎事前合宿を打ち上げた。

09年の第2回大会を取材した。当時は日本で1次ラウンド3試合を戦った後、すぐに米国に渡って2次ラウンドが行われた。決勝まで約2週間、慣れない異国で駆け回ったことを思い出す。

準決勝の相手は米国だった。先発はアストロズのロイ・オズワルト。決戦を控え、当時はカブスに所属していた福留孝介に話を聞いた。09年は同じナ・リーグ中地区で、対戦経験があったからだ。

直球は日本の投手と同じ、奇麗な縦回転なこと。速いテンポに立ち遅れないこと。内角をどんどん突いてくること。特徴を挙げた上で「（日本は）対戦はしやすいんじゃないですか」と言った。

結果はその言葉通りになった。4回に打線がつながり、オズワルトは3回2/3を6安打6失点（自責点4）で降板。敗戦投手になった。日本は逆転勝ちの勢いのまま、翌日に韓国との決勝を制し、大会連覇を成し遂げた。

第2回大会では日本代表のメジャーリーガーは松坂大輔、城島健司、イチロー、岩村明憲、福留の5人だった。時は流れ、今年の第6回大会には過去最多のメジャー戦士が日の丸を背負う。近年は、海を渡る選手が後を絶たない。メジャーは日本選手にとって、身近な存在になった。情報、データも17年前とは比べものにならないくらい、進化した。

前回大会の米国との決勝前、「憧れるのをやめましょう」とナインに語りかけたのが大谷だった。今大会も米国と対戦するのは決勝と決まっている。バリバリのメジャーリーガーを見上げることなく、対等な目線で。あの時以来の連覇に向け、侍ジャパンがどんな戦いを見せてくれるか。（記者コラム・川島 毅洋）