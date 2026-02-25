¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¢¥¤¥Ö¤ÈOpenAI¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÀÅ¤«¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¡×¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï5Ëü±ß°Ê²¼¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡©
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¸µºÇ¹â¥Ç¥¶¥¤¥óÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¢¥¤¥Ö»á¤ÈOpenAI¤¬¡¢¥«¥á¥éÉÕ¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ò2027Ç¯½éÆ¬¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
The Information¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¤¥Ö»á¤ÈOpenAI¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¼þ°Ï¤Ë¤¢¤ë¥â¥Î¤ò³Ø½¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¡ÖFace ID¡×¤Ë»÷¤¿´éÇ§¼±µ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÇã¤¤Êª¤·¤¿¤ê¡¢AI¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
OpenAI¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î²Á³Ê¤ò200¥É¥ë¡Á300¥É¥ë¡ÊÌó3Ëü1000±ß¡Á4Ëü6000±ß¢¨¡Ë¤ËÀßÄê¤¹¤ë·×²è¡£¥¢¥¤¥Ö»á¤ÈOpenAI¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥ó¥×¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤âÌÏº÷Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¦¤Î¤Ï2028Ç¯°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼°Ê³°¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ï¤Þ¤À½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢³«È¯¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¥É¥ë¡áÌó155±ß¤Ç´¹»»¡Ê2026Ç¯2·î24Æü¸½ºß¡Ë
OpenAI¤¬¥¢¥¤¥Ö»á¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢´ë¶È¡Öio¡×¤ò2025Ç¯5·î¤ËÇã¼ý¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Î¾¼Ò¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Î¾»á¤Ï³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÅ¤«¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¡¢ÈÑ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤Ç½Æ°Åª¤Ê»²²Ã¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀ½ÉÊ¡×¤È¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿AI¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢´üÂÔ³°¤ì¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£¸µ¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÈOpenAI¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥â¥Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
Source: The Information via MacRumors
The post ¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¢¥¤¥Ö¤ÈOpenAI¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÀÅ¤«¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¡×¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï5Ëü±ß°Ê²¼¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡© appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.