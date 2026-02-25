ドラッグストアでスキンケア用品やマウスウォッシュ（洗口液）などを購入する際、「医薬部外品」と記載された製品もあれば、「化粧品」と書かれた製品もあり、どちらを買えばよいのか迷った経験はありませんか。医薬部外品と化粧品は何が違うのでしょうか。効き目の違いや購入時の注意点、どのような基準で製品を選べばよいのかなどについて、薬剤師の真部眞澄さんに聞きました。

【画像で見る】「えっ…知らなかった」 これが「医薬部外品」「化粧品」の違いです！

化粧品は医薬的な効果が期待できない製品

Q.そもそも、製品に記載されている「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」という表記には、それぞれどのような意味があるのでしょうか。

真部さん「まず、医薬品は病気の診断、治療や予防が目的となっており、処方薬やOTC薬がこれに該当します。医薬品は医薬品医療機器等法という法律で厳しく規制されており、効果と安全性を厳密に評価して承認を受けているのです。有効成分が含まれているので高い効果が得られる分、副作用もあるので注意が必要になります。

医薬部外品は病気の治療ではなく、ニキビの予防や美白など、健康維持や病気の予防に役立つことを目的とした製品です。厚生労働省が許可した有効成分が配合されているため、有効成分の表示が義務付けられています。販売されている主な医薬部外品は口臭や体臭の予防、あせもやただれの防止、育毛剤や除毛剤、制汗剤などです。人体に対する効果はありますが、効果はマイルドなものとなっています。

化粧品は肌の清潔を保ったり、美化したりする目的で使用するものであり、薬理作用はありません。そのため、人体への効果や作用は最も穏やかです。特定の成分を含有する場合を除き、品目ごとに製造・販売の承認を受ける必要はありませんが、含有する全成分を表示する義務はあります。アレルギーがある人はしっかりと成分表を確認し、合わないものを使わないようにしましょう。

有効成分の有無や効き目の強さ、目的、効能や効果、規制の厳しさが組み合わさり、表記の違いが生じているのです」

Q.「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」を選ぶ際や使用する際の注意点について教えてください。

真部さん「医薬品は厚生労働省の厳しい審査をクリアしているため効き目が強く、風邪薬や湿布、花粉症の点眼薬など、とても高い効果を得られる製品となっています。その分、副作用のリスクや併用薬との相互作用があるため、用法、用量を守るのがとても大切です。併用薬や処方薬を含めて必ず確認するというのが注意点となります。

医薬部外品は医薬品ほどではありませんが、ある程度の効果がある成分を含んでいるため、一定の効き目があるでしょう。薬用シャンプーや薬用歯磨き粉、殺菌成分入りのハンドソープ、制汗スプレーなどが医薬部外品に該当します。予防や衛生目的で日常的に使いやすいのが特徴です。

化粧品は肌を整えたり、見た目を美しくしたりするための製品で、医薬的な効果は期待できず、効き目は穏やかとなっています。化粧水や普通のシャンプー、口紅、保湿クリームなどが化粧品です。全成分表示義務があるので、アレルギーのある人は成分を確認するとともに、肌に合わない場合は速やかに使用を中止してください。

なお、製品を選ぶ際には、何のために使うのかをはっきりさせることが重要です。体調不良の改善には医薬品、軽い症状の予防やケアは医薬部外品、美容や清潔保持、肌の保護などは化粧品を選ぶとよいでしょう。いずれもアレルギーや持病のある人は、成分のチェックを忘れずに行ってください」

マウスウォッシュを購入する際のコツは？

Q.市販のマウスウォッシュは「医薬部外品」と記載された製品もあれば、「化粧品」と記載された製品もあり、購入時に迷うことがあります。その際、どのような基準で選ぶとよいのでしょうか。

真部さん「医薬部外品は殺菌成分が含まれており、口臭や歯周病予防、虫歯予防など、より具体的な効果が期待できるでしょう。歯周病になりやすい人などには医薬部外品がおすすめです。一方で化粧品は香料などが使われており、口をスッキリさせて口臭を隠す効果があります。一時的に口臭を隠したい場合には化粧品で十分でしょう」

＊ ＊ ＊

含まれている有効成分や効き目の強さなどによって、医薬品や医薬部外品などに区分されているのがよく分かりました。それぞれの違いをしっかりと把握し、目的に合わせて適切な製品を選べるとよいですね。