高難易度のリフティングを再び披露したなでしこジャパンMF長谷川

イングランド女子1部マンチェスター・シティ女子は地時間2月22日、公式XになでしこジャパンMF長谷川唯の最新のリフティング映像を公開した。

長谷川が話題を呼んだリフティング技術を再び披露し、「何回でも見てしまう」と注目を集めた。

長谷川は以前、試合前のウォーミングアップで走りながら左右両足で交互にリフティングする姿がSNSで拡散され、その技術の高さがファンに絶賛された。

ボールを地面に落とさずに、一定のリズムをキープする絶妙なボールタッチは「長谷川唯チャレンジ」として話題となり、他の女子選手たちも挑戦したが、難易度が非常に高く一筋縄ではいかない様子だった。

他のプロ選手が悪戦苦闘していたテクニックを平然とこなす29歳にSNSのファンが反応。「これだけでお金が取れる」「長谷川唯さんの凄いのはボールがほぼ回転しないんだよね」「うんまっ」「相変わらずのフェザータッチ」「何回でも見てしまう」と注目の的となっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）