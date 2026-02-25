生活苦か、介護疲れか、それとも…。2023年6月、横浜市内の自宅で母親（当時87）を殺害し、遺体を放置したとして殺人と死体遺棄の罪に問われた男性被告M（52）の裁判員裁判が、横浜地裁で開かれている。

前年から寝たきりとなり、認知症も患っていた母親を、ほぼ一人で在宅介護していたM被告。罪状認否で「母の意に反して手をかけたことはありません」などと涙ながらに起訴事実の一部を否認した。殺人罪か同意殺人罪か―。その争点とは別に、法廷ではM被告の意外な一面も明かされた。

一人っ子で父親は15年以上前に死亡しており、母親と2人暮らしだったM被告。23年6月3日頃、母親の首を絞めて殺害し、遺体を自宅内に放置した上で、6月21日頃に被告自身も自宅で自殺を図った。

被告は「生活苦となり、どうにもならず親と心中します」などと記したメールを、自殺を図った翌日に横浜市の担当部署などに届くよう事前設定した上で送っていた。横浜市から通報を受けた警察当局が6月22日、自宅で死亡している母親と倒れている被告を発見。被告は入院して一命をとりとめ、7月3日に逮捕された。

「母と話し合って、納得した上で私は手をかけました」と話すM被告。「今思っても、悔やんでいます」。被告人質問の途中で、涙をこらえきれず嗚咽（おえつ）を漏らす場面がたびたび見られた。朴訥（ぼくとつ）とした語り口に、真面目でやや不器用そうな人柄がにじむ。

「そろそろ一緒にいこうか」。23年5月下旬頃、母親に“心中”を持ち掛けた。「うん分かった」「男なのに下の世話までしてくれて、もういいよ」「お前は少し休んでから来いよ」。母親はこう応じて「同意」したという。

母親は18年にアルツハイマー型認知症と診断。22年6月にはショートステイ先で転倒して足を骨折し、以降は寝たきりの状態で「要介護4」と認定された。被告は勤務先の勤務形態の変化や、自身のうつ病により介護と勤務の両立が難しくなり、同年秋頃から全く出勤できない状態に。それでも「母の世話だけは何の疑問もなく続けられた」（M被告）。

母親はデイサービスなどの施設利用、入所を嫌がった。ケアマネジャーや訪問ヘルパーらの支援は受けながらも、被告がほぼ一手に在宅介護を担った。母親を約5年間担当したケアマネの女性が、M被告について「とてもいい介護者」と証言したほどだ。

殺害した母親の年金を引き出してデリヘル

高齢化の進展に伴い、「介護疲れ」を原因とした家庭内での殺人事件が全国で起きている。警察庁の統計などでは、親族によるいわゆる「介護殺人」が近年ではおおむね年40件前後。ただ、法廷内のM被告から「介護に疲れた」というような言動はみられない。むしろ母親の世話は進んで引き受けつつも、うつ病の症状進行からか「とにかく人と会いたくない、話したくない」状況に陥り、自殺願望が強まっていったと経緯を説明する。

22年末頃から母親に「自殺したい」などと漏らすようになった。「1人になるのは嫌だ」と答えていた母親も、年明けには「お前がいくなら私も連れていけ」というようになった。

母親を手にかけるわけにはいかない。そう悩みながら、母一人を残すわけにもいかないとも考えるようになった。自殺願望が「心中」へと発展してしまったというのが被告と弁護側の言い分だった。

被告人質問が検察側に移ると、弁護側からは問われなかった点に踏み込まれた。

検察官「今、借金ありますよね」

M被告「はい、すみません」

検察官「いくらありますか」

M被告「600万くらいだったかな」

検察官「記録だと630万円ですが、何に使ったのですか」

M被告「生活その他、これというものには…」

検察官「風俗にも使ったのですか」

M被告「今となっては、申し訳なく思っております」

検察官「デリバリーヘルスですか」

M被告「そういったものにも使いました」

検察側は被告がデリバリーヘルスを利用した具体的な日時、宿泊ホテル、費消した金額などを次々と明らかにしていく。そして「平成30（2018）年頃からデリバリーヘルスに5年間で400万円以上費やしたのは間違いないか」と問いただした。

「母の入退院とか介護とかあって、そういうところに逃げ場を求めていたということだと思います」。M被告は肩を落とし、うつむき加減にそう答えた。

母親を殺害したのは6月3日頃。その後、被告は母の体に保冷剤、そばに消臭剤を置くなどした。「自分としては（遺体を）安置しているつもりだった」。自身が自殺を図ったのは6月21日頃。それまでの間、同月中旬に振り込まれた母親の年金の一部を引き出して、その翌日にデリバリーヘルスに11万円以上費消したことも検察側は明らかにした。

「あなたがそうしている間、お母さまがどういう状態になっていたのか、あなたは分かっていたのですか」。怒気を帯びた検察官の声が、静まり返った法廷に響く。「あなたの死を少し早めてでも、大事なお母さまのご遺体をきちんと埋葬してもらおうとは思わなかったのですか」。被告は「そうするべきだったかもしれません」とつぶやいた。

検察側は「遊興費で無計画な支出をして多額の借金を抱え、被害者を施設に入居させ適切なケアを受けさせる機会を奪った」などと指弾。母親に真意から心中を承諾する能力はなかったとも指摘して、懲役7年を求刑した。

弁護側は、被告の金銭管理のずさんさなど「反省すべき点はある」としつつ、「被告のうつ病は重症になっていた可能性が高く、思考能力も低下し、もはや現状に耐えられない精神状態になっていた。母親は認知症であっても本心が言える状態だったことは明らか」として、執行猶予5年と保護観察を付けた上で懲役3年が妥当と主張した。

最後に発言を許されたM被告は「同意の上とはいえ、母に手をかけてしまったことは事実です。検察官に責められても仕方ありません。罪を償い、社会に復帰したらご迷惑をかけないようにやっていこうと思います」と号泣した。判決は3月3日に言い渡される。

文/篠田哉 内外タイムス