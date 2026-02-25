100均でできる浮かせる収納5選（画像提供：じみーさん @jimmy_no_kurashi ）

　100円ショップ「Seria」のアイテムでできる「浮かせる収納5選」を紹介した投稿が、TikTokで動画再生143万回以上、3万9000「いいね！」が付く話題となっている（24日午後1時時点）。

　SNSでライフハック術を公開しているじみーさん（@jimmy_no_kurashi）が「セリアで見つけた収納アイデア」と書き出し、「全部知ってたらすごい　100均でできる浮かせる収納5選」と投稿したもの。

　1つ目は、「ゴミ袋はゴミ箱の後ろに収納すると　サッと取れて見た目もスッキリ」とゴミ箱に「ゴミ袋収納バー」を貼り付け、スタイリッシュにゴミ袋を取り出せる方法を伝授した。

　2つ目は、「ティッシュケースにマグネットをつければ　洗濯機にペタっと貼って使えるし冷蔵庫でもサッと取れてストレスなし」と、ティッシュケースにマグネットを貼って浮かせるとのこと。

　3つ目には、洗濯物について「干す場所が足りない時は　タオルバーを天井に付けるだけで一瞬で干すスペースが増えて」と、マグネットが付いた「タオルバー」を用いたテクニックを披露した。

　4つ目として、「ディッシュラックは　キッチンだけじゃもったいないから靴箱でも使ってみて」と、折りたたみ傘や除湿剤などを置けるようになるため「デッドスペースを活用できるよ」と「キッチンワイヤーディッシュラック」を使い、空いた空間を活用するライフハックを紹介している。

　5つ目は、キッチンに関して「シンクの扉の内側にフックを逆さに付けたら　袋の持ち手をかけるだけで簡易ゴミ箱ができちゃう」とフックを逆さに付ける“逆転の発想”でビニール袋がゴミ入れになる秘術をレクチャー。

　動画を見た視聴者からは「おぉー!!こーゆーライフハック系で全部真似したいと思ったの初めてです！」「こんなセンスある人羨ましい」「賢い！」「全部私好みの技です！教えてくれてありがとうございます」などの称賛の声が集まっていた。