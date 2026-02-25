「高市首相よあなたもか」当選自民議員全員にカタログギフト配布の高市首相に野党批判「古い金権体質そのまま」

高市首相は24日、自身のXに投稿し、今回の衆議院選挙で当選した自民党議員全員にカタログギフトを配布したと明らかにした。

高市首相はXで、「衆議院総選挙後、衆議院議員全員に対し、今回の大変厳しい選挙を経て当選したことへの労いの気持ちも込め、奈良県第2選挙区支部として、品物を寄付させていただいた」と投稿。

「一人一人に適当な品物を選ぶ時間もなく、カタログギフトを差し上げることとした。今回の支出には、政党交付金は一切使用することはない」と説明した。

自民党では2025年3月、当時の石破首相が新人議員に10万円分の商品券を配布したことが判明し、批判を浴びた経緯がある。

「あなたもか…」野党が金権体質と批判

政府高官は24日夜、「社会通念上、理解の得られる範囲なら問題ないと思う」と述べた。

一方、中道改革連合の小川代表は「にわかに信じがたい。“高市首相よあなたもか”となりかねない。財源を含め厳しく説明責任が問われる」とコメントした。

また共産党の小池書記局長はXに「高市首相が自民党の古い金権体質をそのまま引き継いだ政治家だと明らかになった」と投稿した。

（フジテレビ政治部）