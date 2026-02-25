●まとまった雨雲はこれから東へと遠ざかり、県内の雨は目先2～3時間ほどで止む予想

●日中もすっきりと晴れず、雲の多い空模様が続く

●雨上がりから花粉大量飛散のおそれ。入念な対策を



きのう24日(火)の午後からまとまった雨雲が流れ込んできました。

この時間にかけて雨は強弱を繰り返しながら降り続き、きのう24日(火)からの雨の量はきょう25日(水)午前6時20分時点で、ところどころ50ミリを超えています。

尚、まとまった雨雲は東へと遠ざかりつつあり、県西部では雨が止んでいるところもあります。

そのほかの各地も目先2～3時間ほどで、雨は止んでくると見込んでいます。





きのう24日(火)からの雨の原因となっている低気圧や前線は、きょう25日(水)の夜にかけて四国沖を通過する予想です。

きょう25日(水)の日中は雨の心配はありませんが、この低気圧の影響で、午後にかけて雲の多い空模様が続く見込みです。





この先、日ざしは控えめでも山口市内では最高気温が1４度まで上がる予想。概ねきのう24日(火)と同じくらいですが、気温の上昇とともに花粉の飛散が一段と多くなりそうです。





きょう25日(水)はとうとう最上級ランクの「極めて多い」見通しのところもあります。

雨上がりからの花粉の大量飛散には十分注意が必要です。





今降っている雨も昼前に止む予想ですが、中々すっきりと晴れず、日中も雲の目立つ空模様が続く見通しです。

お帰りの際は傘の置き忘れに注意しましょう。





日中の最高気温は各地15度前後。北風が強い日本海側ほど空気は冷たく感じられそうです。





あす26日(木)は日ざしもしっかり届き、最高気温は20度に達するところもあると見込んでいます。

また天気はこの先小刻みに変化する見通しで、あさって27日(金)は本降りの雨。週末は一時天気は持ち直すも、来週前半は再びぐずついた空模様となりそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）