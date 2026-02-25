2026年2月1日に実施された芝浦工業大学付属中の第1回入試風景（写真提供：首都圏模試センター）

2026年1月〜2月にかけて首都圏の各地で行われた中学入試が、2月中旬でほぼ一段落した。少子化の波を突き返し、過去4番目の高水準となる5万2050名が受験したが、その熱狂の中身はかつての「偏差値至上主義」とは明らかに異質だ。「わが子を偏差値の物差しで測る時代」は、ついに終わったのか？ 首都圏模試センター取締役教育研究所長の北一成氏が、現時点で判明しているデータから浮き彫りになった2026年入試の傾向を解き明かす。

私立・国立受験者数は5.2万人超、少子化でも“中学受験ブーム”が続くデータ的根拠

はじめに、毎年の受験者規模を示す「私立・国立中学受験者数」（公立中高一貫校だけを受検した小学校6年生を除く）は、当社（首都圏模試センター）の調べと推定で、「52,050名（前年52,300名より250名減）」と算出しました。

この推定値は、中学入試期間のピークであり、最も多くの受験生が挑む東京と神奈川の入試スタート日にあたる「2月1日（日）午前の実受験者数（志願者数ではなく、実際に当日受験した人数）」の総計を算出し、その前年比較をベースに、そのほか周辺エリアの受験状況などを考え合わせて当社が推定したものです。

その結果、「2月1日（日）午前の実受験者数」は、前年より「約300名」減少していました。

今春2026年の私立・国立中学受験者数「52,050名」は、過去40年間を振り返ってみると、1回目のピークとなった1991年（バブル景気のピーク時）の「51,000名」、2回目のピークとなった2007年（リーマンショックの前年）の「50,500名」を上回っています。そして、過去最多となっている直近2023年の「52,600名」、2024年の「52,400名」、2025年の「52,300名」に続く、過去4番目の受験者数となりました。

1都3県（東京・神奈川・千葉・埼玉）を中心とした中学受験率は「18.06％」と、2024年の「18.12％」、2025年の「18.10％」に続く、過去3番目の高さを記録しました。

受験者総数は前年より微減となりましたが、それでも、年々進む少子化による今年4月の小学校卒業生数の減少のもとで、これだけ多くの小学生が中学受験にチャレンジし、4年続きで「52,000名台」の受験規模が維持されたことは、小学生と保護者の変わらぬ高い中学受験熱を反映したものであることは明らかです。その意味では今年も“中学受験ブーム”が続いたと考えてよいでしょう。

受験者総数はやや減少していたものの、すべての学校の志願者数を総計した「のべ志願者総数」は、前年より増加していて、受験生一人あたりの「平均出願校数」は、男子「8.00校（前年7.70校）」、女子「7.51校（前年7.22校）」、男女計で「7.76校（前年7.47校）」と、過去最多となっています。

この4年続きの中学受験ブームの背景には、「わが子が大学や大学院を卒業して社会に出る2037年以降の大きく変化した世の中で求められる力の変化」と、「わが子が中高を卒業する6年後にチャレンジする大学入試で求められる力の変化」を、小学生の保護者の世代がいまから意識していることがあります。新たに求められる力を育ててくれる私立中高一貫校の教育への期待が高まっているのです。

今後の大学入試では、「英語4技能の力」が必須となり、探究学習や協働力などが問われることなどが、変化の象徴として挙げられるでしょう。

安全志向から一転、最難関校へ再びかじを切った「チャレンジ志向」の背景

次にエリア別の受験者数はどうなったのでしょうか？

まず、首都圏だけでなく全国で最も中学受験生が多く、受験率も高い東京都の実受験者数は、前年に続き今年も増加しました。

隣接する千葉県、埼玉県はほぼ横ばいでしたが、今年特に目立ったのは、神奈川県の受験生の減少でした。東京都の増加分を、神奈川県の減少分が相殺して、さらに全体の減少につながったという見方ができます。

個別の学校の人気傾向にも、エリアの受験者数の増減が反映されています。特に神奈川県の女子校の受験生数の減少などに、その傾向が顕著です。

難易度別に見てみると、この2〜3年の安全志向からか、前年と比べて受験者（≒志願者）が減少傾向か、良くて前年並みにとどまっていた男子・女子の最難関校の多くの志願者が増加したのが、今年の人気動向のひとつです。

都内の男子校の最難関校では開成、武蔵などの志願者が増加し、昨年は最難関校の志願者が増加した神奈川県の男子校では、聖光学院、栄光学園の志願者が減少、昨年は人気が目立って増加した慶應義塾普通部も、前年の反動からか志願者の減少が目立っています。

東京と神奈川の女子校は、ともに最難関〜準難関といえるプロテスタント系のミッションスクールが、今年は“サンデーショック”（2月1日が日曜日と重なったことによる2月2日への入試日移行）の影響から、事前の予想通り志願者数に変化が生じました。

東京都内では、桜蔭、鷗友学園女子 吉祥女子，覆2月1日入試の難関女子校の志願者増と、女子学院、東洋英和女学院 立教女学院など2月1日から2日へ入試日を変更した難関女子校の志願者増が目立ちました。

神奈川県では、これまでの“サンデーショック”の年には、2月1日から2日に入試日を移行してきた最難関女子校のフェリス女学院が、この2026年は2月1日入試を変えなかったという従来と違った動きがありました。しかし、やはり東京都内と同様に、2月1日に入試を行ったフェリス女学院、横浜雙葉 洗足学園，覆匹六峇蠎圓増加、2月2日に入試日を移した横浜共立学園Aの志願者は増加しました。

ここ数年は安全志向からか、微減か横ばい傾向にあった最難関校のいくつかの志願者が増加したこれらの人気動向からは、再びチャレンジ志向が強まった傾向が見て取れます。

2026年2月1日に実施された洗足学園中学の第1回入試風景（写真提供：首都圏模試センター）

東京都内で「別学から共学へ」の志望校選びが顕著になっているワケ

また、コロナ禍の2021年〜2023年ごろまでは、それ以前に高かった「共学校（≒多くの大学付属校）人気」の上昇から、系列大学を持たない男女別学（男子校・女子校）の進学校の人気が高まっていましたが、2024年〜2025年には、再び共学校人気が上昇する傾向が一部に見られました。そして、2026年入試では、その人気傾向が顕著に表れました。

先に「東京都内は受験者数が増加」と述べましたが、その増加分のほとんどは共学校の受験者増によるものです。大学付属校の人気動向は、増加校と減少校が“まだら模様”になっていますが、中堅大学（日本大学や東海大学など）の付属校には増加傾向が見られました。

また、東京都内の共学校には、「21世紀型教育」や「世界標準の教育」などと称され、例えば「IB（国際バカロレア）プログラム」（開智日本橋学園ほか）や「ダブルディプロマ（海外の高校と日本の高校の両方の卒業資格を得られる）プログラム」（文化学園大学杉並ほか）などを導入し、新たな教育の実践を標榜する共学校の人気増が目立っています。

ほかにも、世界の私立高校のネットワーク「ラウンドスクエア」加盟校（八雲学園など）や、「ケンブリッジスクール」認定校（芝国際、工学院大学附属など）、共学の中学を新設した学校（英明フロンティアや羽田国際など）、新たに共学化した男子校・女子校（日本学園→明治大学付属世田谷など）、新たに大学付属校や系属校となる学校（北里大学附属順天など）、といった新たに保護者の期待が寄せられる学校が数多くあるため、これらの学校の受験者増が、都内の受験者増の多くを担っている状況です。

こうした小学生の保護者から新たな期待を寄せられる学校が、いまの中学受験市場全体を活気づけているという見方もできるでしょう。

この共学校（≒大学付属校）人気は、神奈川県の共学校にも共通します。県内の女子校の多くが志願者を減少させている一方で、その分の人気が共学校に流れているようです。

最先端教育に期待集中、「グローバル＋STEAM」から「ICT＋AI活用」まで

上記のような、新たな教育に期待が寄せられる要因として、「グローバル教育とSTEAM（理数＋アート）教育」の両方に力を入れていて、さらに、いま日本の教育現場の課題とされている「探究学習（活動）」も積極的に導入し、その成果を出しているという点があります。

「ICT教育」の充実と、この1〜2年、教育現場でも急速に進んできた「AI（人工知能）活用」の積極的な導入も注目されています。

この傾向は、共学校に限らず、男子校や女子校にも共通しています。近年、男子校でもグローバル教育に力を入れ、そうしたプログラムや体験の場と、その成果への認知度が広がっている巣鴨（イートン校をはじめとする世界名門高校連盟「WLSA：ウルサ」への日本で唯一の加盟）や、海城、佼成学園などがその典型といえるでしょう。それらの学校からは、海外大学進学をめざす生徒も増えています。

女子校でも、「グローバル教育とSTEAM（理数＋アート）教育」の両方に力を入れる学校は増えています。この2026年入試で多くの人気を集めた山脇学園をはじめ、昭和女子大学附属昭和、大妻中野などが好例といえるでしょう。都内にある「理工系大学の付属・系属校」の多くにも、人気増加の傾向が見られます。

こういった、「グローバル＋STEAM教育＋探究学習」や「ICT＋AI活用」の教育は、すでに公立学校や次代の新「学習指導要領」でも、今後の教育のめざすところとして掲げられています。私立中高一貫校の中には、すでに公立学校の教育を一歩リードする展開を進めている学校も多いことに、中学受験生の保護者からの期待が寄せられていると言えそうです。

そして、この4〜5年の傾向として、（最難関校や難関校よりも）中堅校の人気増加が目立ってきたのは、これらの要素を併せ持った教育を標榜している学校が、いわゆる「中堅校に多い」ということも、その理由のひとつでしょう。

また、この2026年入試で目立って人気を高めた（志願者や受験者を増やした）共学校の共通点を違う視点から見ると、湾岸エリア（江東区・港区・品川区など）や、武蔵小杉や豊洲からの交通至便な大井町エリア、富裕層に人気の港区・文京区など、東京都内の児童数の増加エリアの学校がおおむね志願者を増加していることが注目されます。

ほかにも、埼玉県に隣接して再開発の進む北区や、千葉県の柏市エリアの私立中の人気が増加しています。

今春、共学校の中でも人気増加の目立った文教大学付属や芝国際、品川翔英などが、それらの共通要素をもった学校として当てはまるでしょう。

「ゆる受験」をポジティブに捉え直す、親子が無理なく挑む「マッチング受験」の新潮流

ここまでお伝えしてきた人気傾向の中には、「ゆる受験」や「ゆるふわ受験」、「身の丈受験」、または「駆け込み受験」などと呼ばれる、小6や小5の後半頃から受験の準備（受験勉強）に入る新たな受験準備スタイルでチャレンジする層が増えていることも、この数年の中学受験ブームや中堅校人気の一端を担っています。

こうした中学受験のあり方を、私たち（当社）では、「マッチング受験」と呼んでいますが、この先もっと増えてくる可能性のある中学受験生層と受け止めています。

こうした受験生の多くは、早くから（小学校低学年から）進学塾に通って難関の私立、国立中学をめざす受験生とは少し違った小学校生活を送っています。

幼少時から親しんできた習い事や、打ち込んできたスポーツや好きなことを小学校高学年まで継続しながら、ある時期から中学受験勉強との両立をめざします。大切な大会や発表会などの場を区切りにして、そこから切り替えての集中的な受験準備で、「無理なく合格できそうな良い学校をめざす」というスタイルの受験生が大半です。

幼少時から通ってきた英会話スクールや英語教室を塾通いのために中断せずに、個別指導塾などと併用して受験勉強を補うような形で、それまで培ってきた英語の力を生かして「英語入試」を受験したり、そのほかにも「グループワーク入試」、「プレゼンテーション入試」「思考力入試」などの、いわゆる「新タイプ入試」にチャレンジしています。

これらの受験生は、従来からの「2科・4科」の教科型のペーパーテストや、公立中高一貫校が行ってきた適性検査に似た形式の「適性検査型入試」も併願受験したりしながら、私立・国立中学校の入試にチャレンジしています。

そして、こうした「英語入試」や「新タイプ入試」の受験者数は、年々少しずつですが、着実に増えているのが実情です。

既存の評価にとらわれない「わが子中心」の学校選びと親の心得

こうして2026年首都圏中学入試の新たな様相を見てみると、入試レベルの高い難関校をめざす熱心な受験生層は変わらず一定数は存在するものの、年々若い世代になってくる中学受験生の保護者の中には、偏差値の高さや現状の大学合格実績だけにとらわれない傾向も出てきました。

「わが子の成長をどのように促してくれるのか？」とか「将来に向けて、わが子にどのような力を身につけさせてくれるのか？」といった視点で、「わが子中心」の学校選びをする層が増えているように思えます。

子ども自身が興味や意欲をもって続けてきた習い事や、打ち込んできたスポーツや芸術活動などを応援しつつ、最終的には、「無理のない受験準備と努力で合格できそうな、教育の良い私立中高一貫校が通える範囲にあるならば、そこを受験させてみよう」と考えているようです。世間的な知名度や過去の評価よりも、むしろこれからの期待値で「わが子に合った」学校を選ぼうとしている保護者が増えてきたことは間違いなさそうです。

私たちは、4年続きで多くの受験生がチャレンジした今春2026年中学入試の現状を、“過熱”と捉えるよりも、以下のように受け止めています。

・教育内容に多くのバリエーションが広がった

・多様な受験準備のスタイルから、どんな小学生でもチャレンジできる入試の多様化が進んだ

・ひと昔前の受験競争の厳しかった時代よりも、良い学校に合格〜進学しやすくなった

これから中学受験を志す小学生と保護者の皆さんは、そのように前向きに考えて、上手な学校選びと目標設定を意識してみてください。そして、来春2027年以降の入試で、親子にとっての価値ある中学受験体験をしていただきたいと願っています。

筆者：北 一成