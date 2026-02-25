「ただの妄想」が「大プロジェクト」に！ミリオン連発ヒットメーカーが語る、あなたの空想を現実にする方法

頑張らなくていいことに「命=時間」を費やしている君へ。

「誰かに勝つため」「期待に応えるため」に、ただひたすら頑張らないといけない。そう思い込まされて、生きること自体が苦しくなっていないだろうか？仕事や人生で「あなたの理想」を手にするためには、世間の「あたり前」や「社会ルール」を盲信してはいけない。従うべきは、自身の内側から発せられる「本当の心の声」。

最低評価のダメ社員からミリオン連発プロデューサーにまで上り詰めた著者が、超高ストレス社会となった日本で自身を守り抜き自分らしく生きていくための“技術”を著した『人生やらなくていいリスト』より、一部抜粋・再編集してお届けする。

友人の「妄想」と言っていいほどの思いつき

誰を「最初の味方」にするか、で人生は大きく変わる。

前回記事に登場した広告代理店勤務のSが存在してくれたおかげで、ぼくは仕事で大きな成果を挙げられるようになった。

彼と仕事の現場で意気投合して以来、どちらかが「これは！」というアイデアを思いつくと、最初に相談し合うようになった。そういうやりとりを経て、いつしか親友のような関係になっていったのだ。

ただ話を聞いてくれて「いいね！」と背中を押してくれるだけで大きな自信になるし、「こういう形もいいんじゃない？」と、提案をくれたりすると、その思いつきは企画として一気にバージョンアップする。気が合うだけでなく、音楽と広告と、業界は違ったが、お互い「何かを創り、たくさんの人に届ける仕事」をしていたことで、具体的なアドバイスをし合える点がとても大きかった。

ぼくがニュージーランドに移住する2年前のある日、彼は壮大な構想、妄想と言っていいほどの思いつきを聞かせてくれた。あの時のことは、はっきりと覚えている。

その話を聞いたのは、会社の近くにある地下のカフェ。彼は、「世の中の女性がよりキレイになるような、そんなプロジェクトにしたいんだ。一緒にやらないか！」と突然、言い出したのだ。

「やろう！」、ぼくは即答。もちろん根拠なんてない。

ぼくらはいつもこんな風に、周りがドン引きするほど暑苦しく語り合っていた。

単なる「思いつき」を実現化するには…

その後ふたりで一緒に、汗と涙を流し、時にぶつかりながら併走した結果、大量に放映されたCMと全国規模のメディアジャックを通して、ぼくたちの想いを日本全国津々浦々まで届けることができた。

「あのCMを見なかった人も、あの曲を耳にしなかった人もいない」と言われるほど。

さらにスゴいことが。後にアジア各国でも放送されることになったのだ。

人生最大にして、最高のコラボレーション。

でも、そのプロジェクトのスタートは、彼ひとりの妄想に近い思いつき。

それをまず、彼にとって「最初の味方」であるぼくに、話をしてくれた。あの瞬間こそが、あの巨大タイアップに向けての第一歩となっていた。

ここで、もうひとつ伝えたいことがある。

どんな大きなプロジェクトであろうと、必ず「ひとりの思いつき」から始まっている、ということを。

もしその思いつきを誰にも話さないでいると、当然、実現化の可能性は「ゼロ」。それは単なる思いつきで終わってしまう。

でも、それを「誰かひとりに話すこと」で、可能性は、数倍どころか、数十倍、数百倍になるのだ。

大切なのは「本当の味方」をみつけること

最初から時間とお金をかけて、立派な企画書を作り上げ、一気に大人数にプレゼンをして、いきなり大多数の味方をつける、というような話は幻想にすぎない。

「いちばん最初に誰に話すか」。これこそが、もっとも重要なのだ。

そういった個人の最初の思いつきというのは、妄想に近かったり、無謀だったりする。でも、この「空想力」こそが、人間の創造性の源であり、無限の可能性を生み出す宝のような存在。だからこそ、実現化が難しくて当然なのだ。

でも、「自分で経験していないこと、想像できないことはすべて否定」という「ドリームキラー」と呼ばれる人に最初に話してしまうと、即否定され、そのアイデアは殺されてしまう。

彼らは決して「人間の空想力の素晴らしさ」を理解できない。そして、日本にはこのドリームキラーがたくさんいるから、細心の注意が必要だ。

必ず最初は、本当の「味方」と思える人に、話そう。

その「味方」から応援の言葉をもらうだけで、「やれるかも」という前向きな気持ちになれる。もし、一緒に頑張ろうと言ってくれれば100人力だ。

ひとりの思いつきは、「もうひとり」の知恵と協力が加わるだけで、「単なる空想」では終わらず、「リアルなプロジェクト」と化す。

そしてその空想は、あなた自身やその味方を通して、また別の「ひとり」、また「ひとり」へと伝播し、着実に広がっていくのだ。

あなたが大きな結果を出せるかどうかは、正しい「ひとりの味方」を見つけ出し、最初に相談することができるかで決まる。

そして実は、ぼくが担当してブレイクしたすべてのアーティストが、デビュー前に社内で猛反対を受けた。同様に、ぼくが実現したニュージーランド移住や、場所に縛られない自由なワークスタイルに関しても（2010年にこの働き方を構築）、最初、「そんなの無理」と言われまくった。

これらも、ぼくの頭の中で生まれた「空想」や「妄想」が始まりだったが、必ず、最初に応援してくれる味方がいた。彼らには、今でも心から感謝している。

