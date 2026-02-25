反逆を許されたのに、復活祭で兄王「オットー1世」の暗殺を企てる…しつこく王位を狙い続けた弟ハインリヒが迎えた”想定外の結末”

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第29回

『「国王オットー1世」自ら派遣した“交渉役”がまさかの裏切り…絶体絶命の危機から迎えた最終決戦の顛末』より続く。

中世人は「ともかくしつこい」

普通はここで王弟ハインリヒの反乱は収束するはずである。しかし中世人には現代のわれわれの基準からすると、けっして諦めないという気質が備わっているようである。ともかくしつこい。ハインリヒは兄王に許されてもなお、しつこく王位を狙ったのである。

明けて941年のことである。そのころザクセンでは長引くスラブとの戦いに貴族たちは不満たらたらであった。ハインリヒはこれら不満組と結託し復活祭において蜂起する計画を立てた。すなわちクヴェドリーンブルクで催される国王臨席の復活祭の祝典の最中にオットーを暗殺しようというのだ。

オットーはこれを察知し、四六時中、身辺を警護で固めた。そして祝典後、シュヴァーベン大公ヘルマンとウード兄弟、それに赤毛のコンラートに命じて謀議に加わった連中を逮捕させ、首謀者たちの首をはねさせた。

逃亡の末、またも許される

ハインリヒはいちはやく逃亡した。逃亡先は彼の姉ゲルベルガの嫁ぎ先の西フランクである。姉は最初の夫ギーゼルベルトが兄オットーに反乱を起こした挙句の果てに溺死した後、西フランク王ルイ4世海外王と再婚していたのである。

西フランクの国内情勢は相変わらず不安定であった。そんなときルイ4世とゲルベルガの国王夫妻にとってハインリヒは招かれざる客であった。ハインリヒは東フランクに戻り、インゲルハイムで逮捕され、フランクフルトで兄オットーの前に連れ出された。

ここでもオットーは弟ハインリヒを許した。兄弟の母マティルデの助命嘆願があったという。これでハインリヒの反乱は終わった。以後、ハインリヒは兄の最側近となる。

こちらの記事もおすすめ＜『ハプスブルク家の華麗なる受難』が描く「ヨーロッパの中心で輝き続けた一族」の物語』＞へ続く。

＜もっと読む＞『ハプスブルク家の華麗なる受難』が描く「ヨーロッパの中心で輝き続けた一族」の物語