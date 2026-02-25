「森友問題文書」石破政権下で開示に踏み切ったものの、高市政権で逆戻りのおそれ……幕引きをはかれば日本は「闇の時代」へ

安倍路線を継ぐ高市政権が幕引きを図ろうとしている、国家中枢がついた嘘。昨年から始まった文書開示で「衝撃の新事実」が判明した！

国家が堂々と事実を歪めた

森友問題の発覚当初にはこんなことがあった。大幅な値引きについて、財務省は地中のゴミの撤去費用を理由にあげる。しかし、実際には大量のゴミが撤去された形跡はなく、国会で追及される。すると、理財局の課長補佐が森友学園側に電話でこう求めた。

「トラック何千台分もゴミを運び出したことにしてほしい」

これに森友側は「そんな事実はない」と応じなかった。

財務省の口裏合わせを森友学園は拒否し、国交省は受け入れた。この局面においても、国の側が事実を歪め、当事者がそれを拒むという倒錯した構図が浮かび上がる。

こうした事実が明らかになったのも去年4月に始まった一連の森友文書開示のおかげだ。その意味で財務省が開示に踏み切ったのは英断だったと言える。もっとも、それは前政権である石破茂内閣の下で行われたことだった。

森友問題の真相を求め、自死した赤木俊夫さんの妻・雅子さんが起こした情報開示訴訟は、去年1月に大阪高裁で逆転勝訴判決を得る。石破総理はこれを受けて上告断念を決断。加藤勝信財務大臣が、関連文書を段階的にすべて開示する方針を明らかにした。

開示を担当したエリート官僚の「その後」

組織の「本気度」は人事に表れる。この頃、そう感じさせる出来事があった。

去年4月、NHKスペシャル『未完のバトン 第1回 密着「国債発行チーム」』が放送された。財務省の官僚たちが国内外の投資家に、なんとか国債を買ってもらおうと奮闘する姿を描いた番組だ。

少子高齢化で社会保障費が増え続ける中、国債の引き受け手を探すことは、国家の財政運営そのものを左右する。それだけに、売り込みの現場には緊張感が漂っていた。

番組で主役級の役割を担った官僚に、筆者は見覚えがあった。「この人、森友文書の開示を担当している人だ」と。

放送のひと月前、開示方針について、財務省が赤木雅子さんに説明する場が設けられた。そこに現れた担当者二人のうち一人が、Nスペ主役級の人物だったのだ。

彼は「財務省理財局国債企画課」と書かれた名刺を差し出し、「別の部署から応援で入っている」と話していた。国債行政の極めて重要な任務を担う人物が、今度は森友文書の開示という、組織にとって最もデリケートな作業に携わっている―。石破政権下で財務省がこの問題に本腰を入れて向き合おうとしている兆しと受け止めた。

事実、この時の説明ではこういう発言もあった。

「今のところは、本気でやってます。人をかき集めてやれと言われています」

いざ開示が始まると財務省にとって不都合な情報が次々と表に出てくることになる。

だが、「今のところ」という言葉が示すように、一度は踏み出したこの動きは、ほどなく政治の力学によって方向を変えることになる。

石破政権から高市政権へと代わってから初めて行われた去年12月の開示で、片山さつき財務大臣はこう言った。

「これらの文書の多くは既に開示済みでありまして、財務省の（改竄の）調査報告書を覆すような内容は確認されていません」

「新事実はない」と断じるのは、これ以上の開示や検証に意味はないと宣言したに等しい。しかも、片山発言の原案を書いたのは、Nスぺの彼とは別の課長補佐。その課長補佐は文書を精査した上で判断したわけではないと認めた。

1年前、説明の場に現れた主役級職員はその後、姿を見せなくなった。国家の信用力が取引を左右する国債売り込みの最前線に立っていた彼であれば、言葉一つ、判断一つが日本の浮沈に直結する重みを熟知していたはずだ。「真実を明らかにしない国に、誰がカネを貸したいのか」と。

森友問題に、第三者による再調査が不可欠なのは言うまでもない。だが、現政権は幕引きを図ろうとしている。

「アベノミクスを継承する」と語る高市政権は、安倍政権の隠蔽体質も引き継ごうとしている。それは、この国が再び「闇の時代」に足を踏み入れる危うさを示している。

相澤冬樹（あいざわ・ふゆき）／ジャーナリスト、元NHK記者。'62年、宮崎県生まれ。'87年、NHK入局。大阪放送局で森友事件を発生直後から追い続け、数々の特ダネをつかむ。'18年にNHKを退職し、大阪日日新聞で論説委員・記者を務めた。'21年からフリー。著書に『メディアの闇「安倍官邸vs.NHK」森友取材全真相』など

「週刊現代」2026年3月2日号より

