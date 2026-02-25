¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡×¤òÃ£À®¤·¤Æ¤â¡¢½îÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¡Ä¡©¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥«¥é¥¯¥ê
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î°µ¾¡¤Ç³ô¹â¤ËÊ¨¤¯ÆüËÜ·ÐºÑ¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¡Á³¤È²á¤´¤¹¤È»ñ»º¤¬ÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¶²¤ì¤â¡£Ãå¼Â¤Ë»ñ»º¤ò¼é¤ê¡¢¸¤¯Áý¤ä¤¹ÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÑ¶ËºâÀ¯¤òÂç¡¹Åª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¡½¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÀäÌ¯¤Ê¹ËÅÏ¤ê¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÁ°²ó¤Îµ»ö¤òÆÉ¤à¡Û¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç±ß°Â²ÃÂ®¡¦ºâÀ¯°²½¤ÏËÜÅö¤«¡Ä·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤¬¼¨¤·¤¿¡Ö°Õ³°¤ÊÅ¸Ë¾¡×
¹â»ÔÁíÍý¤¬¶»¤ËÈë¤á¤ë¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡×¤Ø¤Î»×¤¤
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ÃÃ«»á¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Ï¼ê»¥¤ò²¹Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµÞ·ã¤ÊºâÀ¯³ÈÄ¥¤ÏÉûºîÍÑ¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢°ìµ¤¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»Ù»ýÎ¨Äã²¼¤Ê¤É¤Ç¸¢ÎÏ´ðÈ×¤¬ÍÉ¤é¤²¤Ð¡¢²¹Â¸¤·¤Æ¤¤¤¿ºâÀ¯½ÐÆ°¤ä¤µ¤é¤Ê¤ë¸ºÀÇ¤Ê¤É¤Î¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ê¡¢¿Íµ¤°Ý»ý¤ò¿Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢½ù¡¹¤ËºâÀ¯¤Ï³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ËÜ»ï¤ÏºòÇ¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÄ¾Á°¡¢¹â»Ô»á¤ÈÁ°½Ð¤Î¼Ä¸¶»á¤ÎÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»ïÌÌ¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ËÏÃ¤¬¤ª¤è¤Ó¡¢¹â»Ô»á¤ÏÊ°¤ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Ç°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥ì¥¸¤ÎÀßÄê¤¬ÂçÊÑ¤À¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢²¿¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÎ©¹ñ¤ä¤Í¤ó¡£»ä¤Ï¡¢ÁªÂò»è¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¡×
¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡ÖÈá´ê¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ßÉÔÂ¤È¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè»°¤ÎÌð¡ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡Ë¡×¤Ë¤â¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¡£AI¡¦È¾Æ³ÂÎ¤äÂ¤Á¥¤Ê¤É17¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ìî¤Ø½ÅÅÀÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤À¡£
½îÌ±¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë¡Ö¶âÍ»´ËÏÂ¤Î¤·¤ï´ó¤»¡×
¤³¤¦¤·¤¿¸ºÀÇ¤äºâÀ¯½ÐÆ°¤Îºâ¸»¤Ï¤É¤³¤«¤éÇ±½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¡£·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤À¡£¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿ÀÐ¸¶¿¹¸»á¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤Ë¤Ï¥ê¥Õ¥ìÇÉ¤¬Â¿¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¶âÍ»´ËÏÂ¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤ËºÇ¶á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¹ñºÄÈ¯¹Ô¤ÏGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÏÈÆâ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ù¤¤È¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
À¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤ÎÂÐÌ¾ÌÜGDPÈæ¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£Í×¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ÆÌ¾ÌÜGDP¤ò³ÈÂç¤µ¤»Â³¤±¤ì¤ÐºâÀ¯¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¡½¤³¤ì¤¬¡Ö¥µ¥Ê¥¨·Êµ¤¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ê¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°½Ð¤Îº´Æ£»á¤Ï¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë²ûµ¿Åª¤À¡£
¡Ö¸½ºß¤ÎÌ¾ÌÜGDP¾å¾º¤Ï¡¢±ß°Â¤Ë¤è¤ëÊª²Á¹â¤¬²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¤á¤Ð¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ÏÄã²¼¤·¡¢²È·×¤Î¹ØÇãÎÏ¤ÏÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì²ÃÂ®¤ÇÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¹ñºÄ¤ÎÍøÊ§¤¤Èñ¤¬Áý³Û¤·¤Æ¡¢ºâÀ¯½ÐÆ°¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¥â¥Î¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¸«¤«¤±¾å¤Î´ë¶È¶ÈÀÓ¤â¾å¤¬¤ë¡£³ô²Á¤â¾å¤¬¤Ã¤ÆÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï6Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç±ß°Â¤â¿Ê¤ß¡¢1¥É¥ë¡á180±ß¤Î¿å½à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï¶âÍø¤ò¾å¤²¤¶¤ë¤ò¤¨¤º¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤â¾å¾º¤·¡¢·ë¶É¤·¤ï´ó¤»¤Ï½îÌ±¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÀÇ¡×¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤
¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÇÊª²Á¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¸ºÀÇ¤Î¸ú²Ì¤ÏÁê»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«ºâÀ¯°²½¤Î·üÇ°¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë±ß°Â¤¬¿Ê¤ß¡¢Êª²Á¤¬µÞÆ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
17Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÅê»ñ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¤¿¤À»ñ¶â¤òÅê¤¸¤ì¤ÐÀ¸»ºÀ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Ú´ÑÅª¤¹¤®¤Þ¤¹¡£À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ð¥é¥Þ¥¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Êº´Æ£»á¡Ë
·ë²Ì¡¢»ÔÃæ¤Ë¥Þ¥Í¡¼¤¬Î®¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¡£º´Æ£»á¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¬¡¢¹ñ¤ÎÀÇ¼ý¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²æ¡¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¶â¤Î²ÁÃÍ¤ÏÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥ìÀÇ¡Ù¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
Á°½Ð¤Î²ÃÃ«»á¤â¤³¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤äËÉ±ÒÈñ¡¢¹ñºÄ¤ÎÍøÊ§¤¤¤Ç¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÂç·¿¤ÎºâÀ¯½ÐÆ°¤¬ÉÔ²ÄÈò¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2026Ç¯3·î2Æü¹æ¤è¤ê
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÂç´ë¶È¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷¤Ï¼é¤é¤ì¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¡×¤À¤±¤¬ÉéÃ´Áý¡Ä¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¡×²þÀµ°Æ¤¬ÉÔ¸øÊ¿¤¹¤®¤ë
