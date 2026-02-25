「愛子天皇論」はどうなる…「自民党選挙圧勝」でもまったく進まない皇室典範改正のゆくえ

自民圧勝で終わった衆議院選を受け、長年の懸案課題でありながら、遅々として進まない皇位の安定継承と皇族数の確保に関する議論が再開する。衆院で定数の4分の3を占める与党は、選挙で公約に掲げた旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案を「第一優先」に議論が進めたい考えだが、皇族女子が結婚後も皇室に残れるかが大きな焦点だ。皇族女子が結婚後も皇族身分を保持し、父親が天皇である男系女子の女性天皇の余地を残すことにもなる。天皇の血筋が父方のみで引き継ぐ男系継承とも矛盾しないのに、女性天皇の論議の扉が開かないのはなぜか。

「男系継承」も強固ではない

「憲法改正、皇室典範改正にしっかりと挑戦していく。（中略）皇室典範の改正は国家の基本に関わる先送りのできない課題だと認識している」

特別国会召集された2月18日夜の記者会見に臨んだ高市早苗首相は、「挑戦」との表現を使い、憲法改正と並べて皇室典範の改正に取り組む強い意欲をにじませた。

衆院選圧勝を経て自民単独で3分の2の議席を持つ「高市一強」と呼べる情勢のもと、皇室典範に関する自民党内の議論を主導してきた麻生太郎副総裁の側近の森英介氏を衆院議長に充てるなど、皇位の男系継承に向けて強固な陣を敷いたようにみえるが、与党関係者はこうした楽観論を戒める。

「国家の基本に関する皇室に関する課題は多数決で決める事柄ではなく、立法府の総意をまとめるのは、簡単ではない。与党が数を頼みに、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案のみを強引に押し進めれば、（女性天皇を熱望する）国民の反発を招き、高い支持率を誇る高市政権が失速する恐れがある。その点は、高市総理もよくご承知であり、当面は、衆参両院議長を中心に取りまとめられる与野党協議の行方を注視する考えのようだ」

皇室典範の改正の柱は、皇族女子は結婚後皇籍を離れなければならない規定や皇室に養子を迎えることはできないという点を改めることがポイントだ。

全く進まない皇室典範改正

それでは、近く再開される与野党協議での議論はどのように進められるのか。

今回の衆院選に初挑戦して議席を得た「チームみらい」などの意見を聴取する必要はあるが、これまでの協議の中で各党各派の意見は、ほぼ出尽くしている。

政府の有識者会議が2021年12月に当時の岸田文雄首相に提出した報告書をもとに、衆院議長公邸を舞台に始まった与野党協議の議題は、➀女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する、➁皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系男子を養子として皇室に迎えるーーなどの2案が中心。これまでの協議の結果、➀については、女性皇族が結婚後も身分を保持することに各党ともにほぼ合意したが、女性皇族の結婚相手や子を皇族にするかどうかで対立。➁に関しても、自民や維新、国民民主らが賛同したが、（養子を希望する）対象者の有無や憲法上の門地差別（憲法14条）などが問題とされ、皇室典範改正は全く進んでいない。

議論が停滞している背景には、与野党協議での論点が皇位の安定継承策として本来必要な女性・女系天皇の議論を棚上げし、皇族数の確保策に限定していることに加え、議論が衆院議長公邸という密室で協議され、必ずしも国民にオープンな形になっていないという批判もある。

今回の衆院選では、自民と維新は選挙公約に「養子案を第一優先として、皇室典範の改正を目指します」とする方針を盛り込んだが、与野党協議で自民党も皇族数の確保策として賛成していた「女性皇族の身分保持」（結婚相手の夫や子を皇族としない）案が選挙公約から消えていた。

「女系天皇」には反対・慎重意見が多数

また、選挙直前に、NHKが各党に実施したアンケートによれば、自民党や維新、国民民主、参政党などの6党は「女性天皇も女系天皇も反対」との方針を示していたが、全国289の小選挙区の自民党候補者の35％、国民民主党に至っては61％が女性天皇に「賛成」と回答。政党の公約と選挙区の候補者の考えが異なる“ねじれ”が浮き彫りとなった（2月5日公開の既報記事）が、こうした女性天皇の容認発言は、政党の党首クラスの過去の発言でも見られる。

保守色の強い自民党の高市首相も、かつて雑誌のインタビューで「私自身は、女性天皇には反対していません」と答え、女性天皇を容認する姿勢を見せたが、「女系天皇、それから長子優先という項目については、もう少し慎重に検討していただきたい」と言及していた。つまり、女系天皇には反対で、男系男子の伝統を守るべきという立場ということを鮮明にしたものだが、女性天皇自体を否定はしていない。

国民民主党の玉木雄一郎代表も「女性天皇については、過去に数例ありますので、その意味ではもう一つの伝統と思います」と女性天皇を容認した上で「男系の伝統を変えるというのは現時点で慎重に考えています」と女系天皇や「女系継承」は時期尚早との認識を示していた。

参政党の神谷宗幣代表は、ユーチューブ番組で「個人の見解」と前置きした上で「参政党は男系男子継承なので、私は場合によっては、女性天皇も否定しない」と参政党の公式見解とは異なる私見を披露していた。

過去の発言とはいえ、共通しているのは、男系女子の女性天皇は容認するが、女性天皇の子どもが皇位継承権を持つ「女系天皇」には反対もしくは慎重に、というスタンスだ。それは、女性天皇と天皇の血筋が父方のみにつながる男系継承と矛盾しない考えからだ。

このことを、与野党協議に置き換えれば、女性皇族の結婚相手や子に皇族身分を与えないとする政府の有識者会議案であれば、女系天皇には直結せず、自民党もこの案には賛成していた。なのに、自民党は選挙公約から「女性皇族の身分保持」案を引っ込めてしまったが、それはなぜなのか。

前宮内庁長官の意味深な言葉

未婚の皇族女子が結婚後も皇族身分を保持すれば、国民的な人気の高い愛子内親王や佳子内親王が結婚後も皇室に残ることで、女性天皇待望論が持ち上がる。そして、将来の女性天皇の子どもたちにも皇位継承権を与えたらどうか、という声も上がり「女系天皇」につながるかもしれない。

それなら、未然に女性・女系天皇の芽を摘み、あくまでも男系継承を維持するため、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案を最優先とした方が得策と判断したのだろうか。

しかし、旧宮家の男系男子孫の中で皇室に入る意思を示した方が存在するかも不確かで、養子を受け入れる皇族の意向も尊重されなければならない。また、80年近く前に皇室を離れ、一般国民として生活してきた人が皇族となることを多くの国民が納得して受け入れることができるのだろうか。それなら、多くの政党が合意した現実的な「皇族女子の結婚後の身分保持」案をたたき台にして、皇位の安定化策を議論するのが先決であろう。

「最も体力を使う法改正」といわれる皇室典範の改正作業で、立法府の総意を形成するには、国民の支持は不可欠だ。自民圧勝で終わった選挙だが、選挙区での自民当選者の100人近くは「女性天皇は賛成」とアンケートに回答した面々であり、こうした考えも支持して、自民党候補に一票を投じた有権者も少なくないはずだ。

私自身は、皇位の安定継承には女性天皇の容認だけでは不十分であり、女系天皇も認め、直系長子優先の継承が望ましいという考えだが、国会の与野党協議で議論されてきた「女性皇族が結婚後も身分を保持する」案のうち「夫や子どもを皇族にしない」案は、皇位の男系継承とも矛盾しない。それさえ必要ないと判断することは、もはや皇室が存続する道を閉ざすことにも等しい。

「拙速な議論は避けるべきだが早く多くの国民が支持してくれる案を作っていただきたい」

2025年の年末、平成から令和への代替わり後の6年間、宮内庁長官として皇室を支えてきた西村泰彦氏が退任の記者会見で語った言葉を今こそ、噛みしめる時なのかもしれない。

ーーー

