¡ÖÎ²²«ÅçÌ±¤«¤¯Àï¤¨¤ê¡×Î²²«Åç¤ò¼èºà¤·Â³¤±¤ëµ¼Ô¤¬¡ÖËÌ¤ÎÎ²²«Åç¡×¤Ç»×¤Ã¤¿¤³¤È
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1945Ç¯2·î19Æü¡¢Î²²«Åç¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÊ¼¤¬2Ëü¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢1Ëü¿Í¤Î°ä¹ü¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÁ°Ç¯¡¢1944Ç¯¤Î7·î¡¢¤³¤ÎÅç¤Ç¤ÏÁÂ³«¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¥Ñ¥é¥ª¤ÈÎ²²«Åç
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬½ª¤ï¤ê¡¢»þ·×¤ò¸«¤ë¤È¸á¸å4»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤ÏÆó¿Í¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«²¿¤«¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÅçÌ±¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ê¸¾Ï¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢µ»ö¤ËÅº¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¡£
¡ÖÎ²²«ÅçÌ±¤«¤¯Àï¤¨¤ê¡×
Î²²«Åç¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë·ãÀïÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æì¤Ç¡¢³¤·³ÉôÂâ¤ò»Ø´ø¤·¤¿ÂçÅÄ¼Â¾¯¾¤¬¼«·èÄ¾Á°¤ËËÜÅÚ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÇ¤Ã¤¿ºÇ´ü¤ÎÅÅÊó¡Ö²Æì¸©Ì±¤«¤¯Àï¤¨¤ê¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡£²Æì¤ÎÌ±´Ö¿Í¤¬ÊÆ·³¤ËÆâÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÎÉ÷Àâ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢ÂçÅÄ¤Ï¡¢¤à¤·¤í¸¥¿ÈÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¸©Ì±¤¿¤Á¤ËÆÃÃÊ¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤¹¤ë¤è¤¦ÁÄ¹ñ¤Ëµá¤á¤¿¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÅö»þ¡¢Î²²«Åç¤«¤é¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÅÅÊó¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅçÌ±¤¿¤Á¤¬Àï¸å¤ÎÁÄ¹ñ¤«¤éÆÃÊÌ¤ÎÇÛÎ¸¤ò¼õ¤±¤¿Îò»Ë¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢ÈùÎÏ¤Ê¤ê¤È¤âÈ¯¿®¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¡¢»ä¤Ï¶¯¤¯Êú¤¤¤¿¡£
¿ÜÆ£¾Ï¡¢¸¶¸÷°ì¡Ä¡ÄÈà¤é¤Î¾Ú¸À¤¬ºÜ¤Ã¤¿µ»ö¤ä¼êµ¤òÃµ¤·¡¢ÌÜ¤ò»®¤Ë¤·¤ÆÆÉ¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÅÏÉô²È¤Ë½ÉÇñ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ëµìÅçÌ±¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡¢µÒÍÑ¤ÎÉÛÃÄ¤¬²¿ÁÈ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¤È¤¤è¤ê¤â2Ç¯Á°¤Î2020Ç¯2·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ëÀïÁè¼èºà¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Æá¿Ü¹â¸¶¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÉ´¿ô½½¥¥íËÌ¤Î»³´ÖÉô¡¢µÜ¾ë¸©Â¢²¦Ä®¤ÎÇÀÂ¼ÃÏÂÓ¤òË¬¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ï¡¢·ãÀïÃÏ¥Ñ¥é¥ª¤«¤éËÜÅÚ¤ØÁÂ³«¤·¤Æ¤¤¿½»Ì±¤¿¤Á¤¬½¸ÃÄ¤ÇÆþ¿¢¤·¡¢³«Âó¤·¤¿ÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£Æþ¿¢¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎµìÅçÌ±¤¬Æá¿Ü¹â¸¶¤ËÆþ¿¢¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯½ªÀïÄ¾¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥é¥ª¤«¤éÆþ¿¢¤·¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢¶ìÆñ¤ÎÎò»Ë¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æó¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¤Ä¤Ï¡ÖËÌ¤Î¥Ñ¥é¥ª¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢³«ÂóÃÏ¤Ë¡ÖËÌ¸¶Èø¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢³«ÂóµÇ°Èê¤ò·úÎ©¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÌ¤ÎÎ²²«Åç¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Æá¿Ü¹â¸¶¤Î¤³¤ÎÃÏ¤Ë¤â¡¢¶ìÆñ¤ÎÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Õ¤È¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¶»¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡£
ÍâÄ«¡¢°ìÂÁá¤¯µ¯¾²¤·¡¢Ä«¿©¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏÉô¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¤ÏÎ²²«ÅçÌ±¤ÎÈê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÅÏÉô¤Ï¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡Ä¡Ä¡×
³Î¤«¤Ë¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£ËÌ¸¶Èø¤ÎµÇ°Èê¤â¡¢¶ìÆñ¤ÎºÇÃæ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·úÎ©¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Æá¿Ü¹â¸¶¤ËÆþ¿¢¤·¤¿µìÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¡¢Ä¾¸å¤«¤éÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Áê¼¡¤®¡¢1980Ç¯Âå¤ËÅÏÉô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»Ä¤ë¿Í¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µÇ°Èê¤ò·ú¤Æ¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤±¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤ÐÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÄ«¿©¤òºÑ¤Þ¤»¤Ð¡¢¤¢¤È¤ÏÅìµþ¤Ëµ¢¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÆ¤Ó¤³¤ÎÃÏ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ°ú¤ÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦º¬µò¤Î¤Ê¤¤»×¤¤¤¬»ä¤ÎÇ¾Î¢¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÌµ°Õ¼±Åª¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ª»û¤ä¿À¼Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¡£¿À¼ÒÊ©³Õ¤Î¶Æâ¤Ë¤ÏÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤ëÈê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¡£
¡ÖÊèÃÏ¤Ê¤é¤¹¤°¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅÏÉô¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¸¶¸÷°ì¤ÎÊèÀÐ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£»ä¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢µ¯¾²¤·¤¿´¨Àî¤é¤È¶¦¤ËÊèÃÏ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ð¡ÖËÌ¤ÎÎ²²«Åç¡×
¸áÁ°8»þ¤¹¤®¤ÎÆá¿Ü¹â¸¶¤Î¶õµ¤¤Ï¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ËÀ¡¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÎÐ¤Î¹á¤ê¤ÈÅ¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤¤¡¢É÷¤Ï¤ä¤µ¤·¤¯È©¤òÉï¤Ç¤¿¡£
ÅÏÉôÂð¤«¤éµìµ¬³Ê¤Î¶¹¤¤Éý¤ÎÆ»¤ò¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤¤¤¿¡£5Ê¬¤Û¤É¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£¾®¤µ¤ÊÊèÃÏ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬°Æ³°¹¤¤¡£¸¶¸÷°ì¤ÎÊèÀÐ¤¬¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÅÏÉô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÊèÃÏ¤Ï¾å¤ê¼ÐÌÌ¤À¡£¿²µ¯¤¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤äÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Â¼è¤ê¤Ç¼ÐÌÌ¤ò¤Û¤Ü¾å¤ê¤¤Ã¤¿¾ì½êÉÕ¶á¤Ë¡Ö¸¶²ÈÇ·Êè¡×¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¸÷°ì¤ÎÌ¾Á°¤¬Â¦ÌÌ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Àé¿ôÉ´¥¥íÎ¥¤ì¤¿Î²²«Åç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢»àË´Î¨95%¤ÎÀï²Ð¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¡¢Àï¸å¤Ï¸¶À¸ÎÓ¤Î¤è¤¦¤Ê°Û¶¿¤ÎÃÏ¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë·¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¸÷°ì¤Ïº£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¡£
ÊèÀÐ¤ÎÀµÌÌ¤ËÌá¤ê¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¡ÖÎ²²«ÅçÌ±¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¤É¤¦¤«²º¤ä¤«¤ÊÉ÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢°Â¤é¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ§¤ê¤òÊû¤²¤¿¡£
ÅÏÉô¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢Î²²«Åç¤ÎÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤ëÈê¤ÏÊèÃÏ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀÅ¤«¤ÊÊèÀÐ¤³¤½¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë¡¢Ìµ¸À¤Î¾Ú¸À¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¸¶¤ÎÊè¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿À«¤ÎÊèÀÐ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¸¶¤ÈÆ±ÍÍ¡¢µ¢¶¿¤ÎÌ´¤¬³ð¤ï¤Ì¤Þ¤ÞÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¿Í¡¹¤À¤í¤¦¡£
ÊèÃÏ¤«¤éÌá¤ê¡¢Ä«¿©¤òºÑ¤Þ¤»¡¢ÅÏÉô¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Äºê¤¬¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÆá¿Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢»ä¤Ï¤Õ¤È¹Í¤¨¤¿¡£
Æá¿Ü¤ÎµìÅçÌ±¤¿¤Á¤ÎÊèÀÐ¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÊý³Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
µÞ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¿´¤«¤é´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈËÌ¤ÎÎ²²«Åç¡É¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÎ¥»¶¤·¤¿ÅçÌ±¤È»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¢Åç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ä»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
