¡ÖÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¡×¤ÎµÄÏÀ¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ö3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×

¡Ö¾É¸õ·²¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È½ªßá
ÀÖ¤óË·¤¬Ç¾¤Î½Ð·ì¤ä¼ð¤ì¤ÇÆÍÁ³»à¤·¤¿¤È¤¡¢¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Å¾ÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ó¤Î¶ÚÆù¤¬¤Þ¤À¼å¤¤ÀÖ¤óË·¤¬¶¯¤¯°Õ¿ÞÅª¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¡¢1970Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±ÑÊÆ¤Ç¸À¤ï¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤¯Æ¬¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¡¢¤à¤ÁÂÇ¤Á¾É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ¬³¸¹ü¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÌ¤½Ï¤ÊÇ¾¤È·ì´É¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
1993Ç¯¤Ë¡¢°ËÆ£¾»¹°°å»Õ¤¬¡¢5¥õ·î¤Î½÷»ù¤¬Éã¤Ë¶¯¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¸å¤Ë¤±¤¤¤ì¤ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ»àË´¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ò¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÅö»þ¤Î·Ù»¡È½ÃÇ¤È¤·¤ÆµÔÂÔ¤Ê¤·¡Ë¡£°ËÆ£°å»Õ¤Ï¡¢µÔÂÔ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¡ÖÍðË½¤Ê¼è¤ê¤¢¤Ä¤«¤¤¡×¤Î°é»ù¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¶õÃæ¤ËÅê¤²¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤¿¤ê¡¢µÞ¤ËµÕ¤µ¤Þ¤Ë¤·¤¿¤ê¡Ë¤¬¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢SBS¤ò¡ÖÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¡×¤È¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¡ØÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¤È»Ò¤É¤â¤Î»ö¸Î--¾®»ùµßµÞ³°Íè¤Î¸½¾ì¤«¤é¡ÙÂç·î½ñÅ¹¡¢2003¡Ë¡£
¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ¤ÇµßµÞ¿ÇÎÅ¤Ë·È¤ï¤ëÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¯¤ËÀ¸¸å6¡Á10¥õ·î¤ÎÃË»ù¤¬¡¢¾ö¤Î¾å¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤êÎ©¤Á¤«¤éÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤Ê¤É²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î·ÚÈù¤Ê»ö¸Î¤Î¸å¤Ë¡¢¤±¤¤¤ì¤ó¤ä°Õ¼±¾ã³²¤òµ¯¤³¤·¤ÆÇ¾¤Î½Ð·ì¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢±×ß·°å»Õ¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃæÂ¼µ·¿¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ÈÄíÆâ¤Î»ö¸Î¡áÉÔ±¿¡¢ÍðË½¤Ê°é»ù¡á¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¤Ë¤è¤ëÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡áÈÈºá¡¢¤È¤¤¤¦Ï¢Â³ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¡×¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤ó¤Ê¤ë»ö¸Î¤Ê¤Î¤«»ùÆ¸µÔÂÔ¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢¥±¡¼¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥±¡¼¥¹¤ÇÃúÇ«¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢2000Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÆ¬Éô³°½ý¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢°Õ¿ÞÅª¡ÖÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿Àµ¼°Ì¾¾Î¤È¤·¤Æ¡ÖÆýÍÄ»ùÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¾É¸õ·²¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2010Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖµÔÂÔ¤Ë¤è¤ëÆ¬Éô³°½ý¡ÊAHT¡§Abusive Head Trauma¡Ë¡×¤È¤Þ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢SBS¤ÈAHT¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÌ¾Á°¤òÆ±¤¸¤â¤Î¤È¸«¤Ê¤¹¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ë¤ÏÍ¦¤ßÂ¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¾É¸õ·²¡Ê¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¸¶°ø¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¾É¾õ¤äÄ§¸õ¤¬¸«¤é¤ì¤ëÉÂ¾õ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸À¤¤É½¤¹¤È¤¤ÎÎ×¾²Åª¤ÊÉÂÌ¾¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¸¦µæ¤äÄ´ºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¾É¾õ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤±¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Î¿ÇÃÇ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉÂ¾õ¤òAHT¤È¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¸¶°ø¤ÏµÔÂÔ¤Î1Âò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Î»ùÆ¸µÔÂÔ
¤³¤¦¤·¤¿ÉÂÌ¾¤ÎÊÑ²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î»ùÆ¸µÔÂÔ¤ò¤á¤°¤ëÎò»ËÅª¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Ë»ùÆ¸µÔÂÔ¤ÎÂÐºö¤¬¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ùÆ¸µÔÂÔ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤òÎ¾¿Æ¤«¤é¼è¤ê¾å¤²¤ÆÊÝ¸î¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç»Ò¤É¤â¤òÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤äÉÏº¤¼Ô¤ä¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î²ÈÂ²¤ò¡¢µÔÂÔ¤Î²Ã³²¼Ô°·¤¤¤¹¤ëº¹ÊÌÅª¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¼Á¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î²¼¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢SBSÑÍºá»ö·ï¤¬Âç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢SBS¡á»ùÆ¸µÔÂÔ¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¤ÎÍ½ËÉ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ó¤È¤Ï¡¢µÔÂÔ¤Ë¤è¤ëÆ¬Éô³°½ý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ëAHT¤È¤¤¤¦ÉÂÌ¾¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¯»ùÆ¸µÔÂÔ¤Î¼Ò²ñÌäÂê²½¤Ï¡¢¤Þ¤À»ùÆ¸µÔÂÔ¤ÈSBS¤¬Æ±°ì»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿1990Ç¯Âå¤Î½é¤á¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸åÄÉ¤¤¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2000Ç¯¤Ë¤Ï»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ßË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ùÆ¸µÔÂÔ¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦¡ÖÆüËÜ»Ò¤É¤âµÔÂÔ°å³Ø²ñ¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2009Ç¯¤Ç¤¹¡£
Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿SBSÑÍºá»ö·ï¤¬·èÃå¤·¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î10¡Á20Ç¯ÃÙ¤ì¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÏÀÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µÄÏÀ¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤3¤Ä¤ÎÍýÍ³
SBS¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ë¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÏÀÁè¡Ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¸¦µæ¤Î°åÎÅ¼Ò²ñ³Ø¤«¤é¤ß¤ë¤È3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè1¤Ë¡¢SBS¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ùÆ¸µÔÂÔ¤È¹Í¤¨¤ë°å»Õ¤ÈSBS¤Ë¤Ï»ö¸Î¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë°å»Õ¤Ç¤Ï¡¢¿Ç¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
»ùÆ¸µÔÂÔ¤òÀìÌç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾®»ùµßµÞ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ø²æ¡¦¹üÀÞ¤ä²î»àÀ£Á°¤ÎÈïµÔÂÔ»ù¤ò¿ÇÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿Èá»´¤Ê¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¡ÊSBS¡Ë¤Î»Ò¤É¤â¤¬¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µÔÂÔ¤Î²ÄÇ½À¤òÂè1¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢µÔÂÔ¤Ë¤è¤ëÆ¬Éô³°½ý¡ÊAHT¡Ë¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ç¾¿À·Ð³°²Ê¤ÎµßµÞ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤äÅ¾ÅÝ»ö¸Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Æ¬¤òÂÇ¤Ã¤¿¿Í¤Ó¤È¤ò¿ÇÎÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢CT¤äMRI¤Ç¶ÛµÞ¤Î¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤ÊÌò³ä¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ¬¤ò²ø²æ¤¹¤ë¿Í¤Ó¤ÈÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¡¢µÔÂÔ¤äÈÈºá¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£
Ãí°Õ¿¼¤¤ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿ÇÎÅ²Ê¤Î°ã¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®»ù²Ê¤ÈÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤Ç¤Ï¡¢¿ÇÎÅ¤ÎÊ¸Ì®¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸ÉÂµ¤¤Ç¤â¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Âè2¤Ë¡¢Æ±¤¸°å»ÕÆ±»Î¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½Âå¤Î°å³Ø¤ÏÀìÌçÊ¬²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿ÇÎÅ¤ÎÊ¬Ìî¤¬°ã¤¨¤ÐÄ¾ÀÜ¤Ë°å³ØÅªµÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢µÒ´ÑÅª¡¦°å³ØÅª¤ËÏÀÁè¤òÄ´Ää¤¹¤ë¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÛÈ½¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸¡»¡Â¦¤ÈÊÛ¸îÂ¦¤Î´ÕÄê¿Í¤È¤·¤ÆÂÐ·è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Âè3¤Ë¡¢¤É¤Á¤é¤Î¿ÇÃÇ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤â°å³Ø³°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤ëÅÀ¤âÌäÂê¤òÊ£»¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÛÈ½¤Î¤È¤¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤È¤ª¤ê¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ä·Ù»¡¤ä¸¡»¡¤È¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¤«¤É¤¦¤«µ¿¤ï¤·¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÈï¹ð¿Í¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ëÎ©¾ì¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢°å³ØÅª¤ÊÏÀÁè¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ø¤Î°å³ØÅª¤Ê¼£ÎÅ¤äµÔÂÔ¤ÎÍ½ËÉ¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢µ¿¤ï¤·¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢í´í°¤Ê¤¯¼£ÎÅ¤ä²ðÆþ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡ÊÍ½ËÉ¸¶Â§¡Ë¡£°ìÊý¡¢·º»öË¡¤Î¸¶Íý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌµºá¤Î¿äÄê¡×¤¬¡¢¿Í¸¢¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎºÖ¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÏÀÁè¤¬·èÃå¤·¤Ê¤¤¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¼Ò²ñ¡×¤Î·òÁ´¤µ¤Î°õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À1¤Ä¤ÎÀäÂÐÌµÉµ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¡Ö¿¿Íý¡×¤ä¡ÖÀµ²ò¡×¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
