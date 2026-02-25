イメチェンに失敗した彼女に対するリアクション８パターン
彼女に久しぶりに会ったら、長かった髪は短くなり、見慣れぬパーマは正直微妙・・・。こんな彼女の突然のイメチェン、みなさん一度くらいは経験あるのではないでしょうか。見た瞬間はビックリしますが、戸惑いを見せてもいけませんし、当然違和感やダメ出しを口にするのはＮＧです。では、彼女がイメチェンに失敗した場合、どのようなリアクションを取るのがオトナの対応といえるのでしょうか。今回はこんな思わぬピンチにとるべき、スマートな対応をご紹介します。
【１】会った瞬間、即座に褒める
変な間を空けず、一目見た瞬間に褒めることがポイントになるでしょう。彼女が格好について何か言う前に褒めれば、第一印象を話していると感じられ、決してフォローしている印象を与えません。
【２】知り合いがいそうにないところでデートする
女性にしてみれば、いくら彼氏に褒められても、やはり周りの目は気になるところ。そんな彼女の心理的な不安を取り除くため、人ごみや知り合いに会いそうな場所でのデートを避けるといった配慮をしてみてはいかがでしょうか。
【３】スキンシップをとりながら褒める
「へぇ?、いいね！」と髪を触るなど、スキンシップをとることは、言葉のフォローとは違った安心感を与えます。会った瞬間に彼女が不安そうな表情をしていたときには効果的なアプローチかもしれません。
【４】「俺もイメチェンしようかな。」と影響されたことを伝える
女性によっては、直接的な褒め言葉はフォローに感じる人もいます。そんな彼女に対しては、間接的にイメチェンが成功しているような言い回しにした方が喜ばれるかもしれません。
【５】「今は見慣れていないだけ。」ということを強調する
彼女自身が「失敗した」と落ち込み気味の場合は、「見慣れない自分の姿に違和感を抱いているだけ。」とずっと長引く失敗ではないことを強調しましょう。実際、本人は他人が思う以上の変化を感じているもので、この言葉は彼女に勇気を与える可能性が高いでしょう。
【６】三回以上、褒める
「大人っぽくなったよ。」「本当に似合っているよ。」など、三回以上褒めてみましょう。会ったときだけ褒められても彼女はピンと来ないかもしれませんが、ある程度褒められ続けると、それが自信に変わってくるものです。
【７】「キミの新たな一面を見ることができてウレしい！」と新鮮味を強調する
イメチェンを図る女性の心理には、自分の新たな一面を見てほしいという願望が含まれています。従って、そこを指摘することは、最もストレートな褒め方といえるでしょう。このセリフも第一印象の感想に近いので、会ってすぐに伝えた方がベターです。
【８】「一段と小顔に見えるようになったよ！」など、イメチェンによるメリットだけを伝える
メリットの指摘は、彼氏自身の本心であるため、より自然な形で言葉になります。遠回しなフォローが苦手な人はこちらがオススメです。褒めポイントを見つけるには洞察力が必要なので、いつも以上に彼女をしっかり見つめましょう。
みなさんがこれまでに試して来たリアクションはありましたか。ご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
