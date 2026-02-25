高身長カップルになりたい人必見！高身長彼女の魅力９パターン
一般的に身長の高い女性よりも低い女性のほうが「男子ウケする」と思われがちですが、高身長女子「ならでは」の良さもあるようです。早めにその魅力に気づけば、競争率が低い段階で素敵な高身長女子にアプローチをかけられるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性158名に聞いたアンケートを参考に「ほかの男子が気づく前に狙え！高身長女子の魅力とは」をご紹介します。
【１】スタイルがいいので、連れ歩くと優越感を味わえる
「モデルみたいだと友達に羨ましがられたことがある」（20代男性）というように、バランスのいい高身長女子は「まるでモデル！」と周囲の視線を集めるようです。「本当にスタイルがいいね」などと褒め言葉をかけると、デートのたびに気分よくお洒落をしてくれるのではないでしょうか。
【２】サバサバした性格で女子特有の面倒くささがない
「同性みたいに気取らない付き合い方ができるのがいい」（20代男性）というように、見た目のイメージどおりサバけた性格の高身長女子なら、交際しても女心を察する必要がないかもしれません。本音で付き合える相手を探しているなら、恋愛対象にしたほうがいいでしょう。
【３】体の大きさから「お姉さん」的な包容力が感じられる
「上から見下ろされると頼りたくなります（笑）」（10代男性）というように、高身長ゆえに自然と醸し出される「落ち着き」に対し、ホッとする男性もいるようです。年上好きの男性や甘えん坊な男性にとっても、親和性が高い相手ではないでしょうか。
【４】見た目と性格にギャップがあるから特別感がある
「ほかの人が知らない面が見られるのは嬉しい」（20代男性）というように、高身長女子の真の人間性を知れるのは交際した彼氏だけの特典といえそうです。多くの人が「男っぽい性格だろう」と想像するので、「実は少女マンガ好き」などの趣味があると意外性を堪能できるかもしれません。
【５】どんな仕草でも様になるから見とれてしまう
「手足が伸びやかだとどんな動作もキレイに見えます」（20代男性）というように、所作の美しさは高身長女子ならではの魅力といえるでしょう。かわいい系の女性より美人系の女性が好みの男性は、高身長女子に注目してみてはいかがでしょうか。
【６】歩幅の差をほとんど気にせずデートができる
「一緒に歩くときに気遣わなくてもいいのが楽」（10代男性）というように、身長差がなければ歩幅にも差がないため、「女子の歩くスピードに合わせる」という気配りが必要ないようです。彼女を「女の子扱い」するのが苦手な男性にとって、気楽に付き合える相手なのではないでしょうか。
【７】個性的な服もビシッと決まるから贈る喜びがある
「こんなに服をプレゼントするのが楽しいのははじめてです！」（20代男性）というように、モデル体型という武器によって、高身長女子はどんな服もステキに着こなしてしまうようです。一緒に買い物に行き、彼女の試着姿を見るのも楽しみのひとつではないでしょうか。
【８】身長が高いから同じ目線で話すことができる
「目線を合わせやすいのは嬉しい」（10代男性）というように、身長差があまりないと、いつでも目を合わせて会話ができるようです。彼女と常に甘い会話を楽しみたい男性は、自分の身長マイナス５センチくらいの女性を選ぶといいでしょう。
【９】「女らしさ」や「男らしさ」にこだわりがないから付き合いやすい
「見た目が『女の子』っぽくないから、相手にもそれを求めないみたい」（20代男性）というように、彼氏に「男らしさ」を求めない高身長女子も多いようです。彼女のために自分を変えることに不自由さを感じた経験がある人には、もってこいの相手なのではないでしょうか。
高身長の女性には、まだあまり一般に知られていない魅力がたくさんあるようです。恋の競争率が上がる前にチェックして、ライバルに差をつけましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年5月7日から14日まで
対象：合計158名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
