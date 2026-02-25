悪のカリスマ「ナチュラル」会長の狂気「礼儀正しく頭もキレる武闘派として有名で…」〜まさにリアル『龍が如く』

'25年11月、ある注目事件の裁判員裁判が東京地裁で開かれていた。

被告として出廷したのは、スカウトグループ「ナチュラル」の幹部。黒のスーツにネイビーの細いネクタイを締め、端整な顔立ちと長身はアイドルグループにいてもおかしくないようなルックスだ。

「やらねぇと終わらねぇからな」

事件は'23年2月に起きた。30代のメンバーが組織のカネを使い込むなどの「規約違反」を犯したことが発覚。幹部は部下たちに指示してこのメンバーを8日間にわたって監禁し、殴る蹴るなどの暴行を加えた。さらには、全裸になるように指示し、メンバーが拒否すると棒やフライパンで殴り続けたという。

検察の陳述では、リンチの際のおぞましいやり取りも明かされた。幹部は女性用アダルトグッズを手に、

「やらねぇと終わらねぇからな」

と脅し、監禁したメンバーの肛門に挿入。

「気持ちいいですと言え！」

などと強要したり、親族の名前を言わせ、その様子を動画撮影までしたとされる。

これほどまでにメンバーを暴力的に管理し、服従させる「ナチュラル」とは、いったいどんな組織なのか。

警察はかねてから、構成員を入れ替えながら反社会的活動を続ける「匿名・流動型犯罪グループ＝トクリュウ」の一つとしてナチュラルを位置づけ、情報収集や上層部の摘発に向けた捜査を進めてきた。

今年1月には、「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（41歳）の公開捜査に踏み切り、同月26日、鹿児島県奄美大島で身柄を確保。今回の逮捕容疑は暴力団にみかじめ料を渡していたとする暴排条例違反だが、今後、風俗店に女性を斡旋した職業安定法違反などで再逮捕を目指す。

「組織壊滅まで追い込む。奴らが得ているのは、納税もしていない犯罪収益だ」（警視庁捜査幹部）

小畑容疑者は「硬軟あわせもった人物」

小畑容疑者は約20年前に、東京・立川にあるスカウトグループで活動を始めた。その後、'09年頃に歌舞伎町などの歓楽街に移って次第に仲間を増やし、「ナチュラル」と名乗るようになったとされる。

業界では「木山3兄弟の長兄」などと呼ばれ、有名な存在だったという。会長を知るナチュラル関係者が語る。

「筋トレで常に身体を鍛えていて、若い頃は対立組織との乱闘でも真っ先に出ていくタイプの人だった。ただ一方で、頭はキレて、外部の人間には礼儀正しい。硬軟あわせもった人物です」

'20年6月には、ご法度とされる他組織からのスカウトの引き抜きを行ったことをきっかけに、後ろ盾のヤクザとの乱闘事件も起きた。歌舞伎町を仕切る武闘派組織・幸平一家（住吉会二次団体）と、夜の街で乱闘を繰り広げたのだ。

だがむしろ、この事件はさらなる組織拡大への足掛かりとなった。

「上層部はヤクザとやり合うより、みかじめ料を払って上手く付き合うほうが得策だと考えた。幸平一家と和解しただけでなく、山口組など有力組織と関係を深めていき、それを背景にナチュラルは全国の繁華街に進出していくようになった」（ナチュラル関係者）

だが、ナチュラルの強みは暴力性だけではない。最大の特徴は、昭和のヤクザ以上ともいえる徹底的な内部統制と、ITを駆使した極めて現代的な管理体制を併せ持つ点にある。つづく【後編記事】『大企業も極道も腰を抜かす「最強組織の完成形」スカウト集団ナチュラル、暴力とロジックに塗れたシステム【完全図解】とは』で解説していく。

「週刊現代」2026年3月2日号より

