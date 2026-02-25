「そんなに言わなくても……」の夫の一言にムカッ！子育て方針で夫婦でバトルして最終的に妻が得た気づき

X（旧Twitter）で子育ての思わずクスっとしてしまう出来事を日々ポストし、話題を集めている 「ひみつのうつ子ちゃん」 ( @utuko_chan )。3.1万人のフォロワーを持ち、「いいね」1万超えも多数！ 人気の秘密は、「子育てあるある」の共感力です。現在、うつ子ちゃんは5歳の息子さんと夫との3人暮らし。そんなうつ子ちゃんの子育てに関するエピソードを紹介します。

子どもが産まれてから、「子育て」の考え方の違いで、ケンカすることが増えたうつ子ちゃん夫婦。なぜぶつかるのか、なぜ考え方が違うのかよく考えたら、夫へのムキッが減ったといいます。うつ子ちゃんの心境の変化とは？

子育て方針で、夫と意見が違うことありませんか？

この時期、保育園や幼稚園に通っている子どもを持っていると、ちょっとそわそわしますよね。卒園される方や小学校へ進学される方、いろんな環境変化にドキドキや困惑中の方も多いと思います。我が子は来年から年長さんです。小学校準備も含め、子育てに関して夫婦で話し合う事柄も増えてきました。

でも、夫とは意見がたびたび食い違います。特に、日常生活の中での子どもへの声かけの仕方や接し方のスタンスが、私と夫では微妙に違う点が多いのです。そんなこと言うなら離婚よ！ とまでは至っていませんが、たびたびぶつかると、モヤモヤも募ります。今回はそんな、夫婦ですれ違う子育て方針から夫婦について考えたエピソードをお伝えします。

夫に言われた一言……

息子は5歳ですが、すでに反抗期が来たかのごとく、日常のルーティングを抵抗しまくります。例えば、就寝時間がとにかく遅い!! 親としては、理想を言えば20時ごろからお布団に入って21時までには寝顔を拝みたい……。でも、現実は理想とはかけ離れ、「私たちも眠いから、もう寝てくれ」という時間まで起きていることも少なくありません。

親時間に合わせると子ども時間も後ろ倒しになっていく、と言われています。例えば、仕事で帰宅が遅くなると、子ども時間の食事、お風呂、就寝の時間も必然的に遅くなります。そうならないように、ルーティーンをできるだけ一定にしようと、夫といっしょにスケジュールを調整しています。私も仕事を持っているので私の帰宅が遅くなるときには夫が対応し、夫が忙しいときには私が、という感じですがなかなかうまくいきません。

保育園から帰宅し、「お風呂に入ろう」と促して誘っても、息子は「遊びたい！」と譲りません。最近、ぬり絵に猛烈にハマってもいるのですが、ひとたび塗り始めると、一気に集中モードに入り、平気で1〜2時間は動かない。しかも、熱中するとお腹が空かなくなるのか「夕食だよ」と促しても、「まだおなかすいてない！ おなかいたい！」と半分嘘の主張をしながら、ぬり絵をやり続けてしまうのです。

ご飯もなかなか食べてくれず、お風呂も終わらなきゃ寝かしつけもできない……。そんな毎日が続いている状態です。そんな状況がゆえに、ありとあらゆる声かけで、息子が少しでもスムーズにお風呂やご飯、寝ることに向かうように、「はい、お風呂入ろう」「ご飯、ご飯」「寝ようか」と細かく言葉で息子を追い立ててしまうのです。

ある日、私の鬼の声かけをみていた夫がぽつり、「ちょっと……、いろいろと言いすぎじゃない？」と……。「あぁ〜!? 何ゆーてんねん！ 睡眠時間が減って後で泣くのは私だろうがぁ！」とノドまでヤンキーなセリフが出てきましたが、グッと飲み込み、「だってこうでもしなきゃ、寝るのが22時を超えちゃうじゃない！」と夫に主張しました。

夫としては私を追い詰める気持ちは一切なく、ただ息子が息苦しくなってしまうのでは、と心配しての一言だったようです。でも、私はとにかく「早く寝かさなきゃ」の焦る気持ちと「本当はこんなにガミガミと言いたくないのになぁ……」の葛藤の中にいたので、夫からの指摘がショックだったんですよね……。このモヤモヤする感情をこのままにしてはいけない、と息子を寝かしつけてから夫婦でしっかり話し合いの時間をとることにしました。

夫婦は違って当たり前!?

最初はちょっと言い合いっぽくなったのですが、結論から言うと、夫も私も、息子を想う気持ちは一緒だということがわかり、平和な関係に落ち着きました。

我が家だけでなく、こんな感じに、子育て方針の違いでぶつかる夫婦は多いのではないでしょうか。実は、私の両親も私が子どものころ、いつもバトルっていました。当時は、母と父は相性が悪く、仲が悪いのだと思っていたのですが、今思えば両親のケンカの内容は「私のしつけ」についてだったんですよね……。母は、将来私が困らないようとしつけが厳しく、なかなか怖いお母ちゃんでした。でも、母が厳しく言うたびに父は、「そんなに怒らなくても……」と間に入ってくれました。まさに夫と同じです。私はそんな父が大好きで、「お母さんよりお父さんが好き」というリアクションを取ったこともありました……。きっと母もつらかったよね……、と今さらながら気づき、申し訳ない気持ちになりました。

でも、なぜ夫婦はぶつかってしまうのでしょうか。結婚するときには、この人となら同じ気持ちでいい家庭が築いていけると思うわけです。ところが結婚すると、意見の相違が色々あって驚くことがあります。特に、子育てするようになってからは、私とちょっと違う考え方を持っているんだな、と感じることが増えました。

でも、夫婦で「違う考え方」になるのも当たり前なんですよね。だって、夫と私は、同じ環境で育ってきたわけではないし、親も違うのですから。

実は、私の夫は父親の存在を知らずに育ってきました。生まれたときには父親が不在で、その後父親とは会ったことがないそうです。だから、私が妊娠したときにも、「正直、子どもとどうやって遊ぶのかわからんかも……」と不安そうでした。一方私は、先ほど書いたように両親からうるさいまでのしつけと愛を受けて育ちました。

夫婦でも育ってきた環境は異なる点が多いのは当たり前。でも、同じ家に住み、同じ食事をし、一緒に過ごしていると「私と同じ考え」「私のことどうしてわかってくれないの？」といった思考になりがちです。夫婦になると距離が近くなるので、感情のまま怒ってしまうことがあるけれど、「もともと違う」「違う考えを持っていて当然」を忘れてはいけないと、バトルのたびに反省します。まぁ、わかっていてもバトルしちゃうことはあるのですが、互いの違いを自覚するようになってからは、バトルっても「息子のことを大切に思っている、しあわせに暮らしてほしい」と思っているベースがいっしょならきっと大丈夫、と思えるようになりました。

夫も父親の存在を知らないからこそ、息子にどう向き合ったらいいか、葛藤しているのだと思います。でも、親戚やママ友の子どもたちが集まると、子どもたちはみんな夫と遊びたがります。そして、夫も子どもたちと遊ぶのが本当に上手。そんなとき、「不安に思っていたかもしれないけど、きちんと父親になっているよ」と思います。夫のそんな変化を見ると、「夫だけじゃなくて、子育ては私も初めてだったんだ。息子の手強いリアクションにすぐに対応できなくても当たり前やん。私たち夫婦も息子に合わせてちょっとずつ成長すればいいやん」と思ったりします。

「脱段取りの鬼」を心がけるように

でも、そうは言っても、息子に「食事、お風呂、寝る」の3つはスムーズにできるといいなとやっぱり思います。息子の寝かしつけの話し合いを夫としたとき、「早く寝かせることより、楽しい夜の時間にしたいなって思っただけやで」と夫に言われてハッとしました。

そうか、私は“段取りの鬼”になり過ぎて、息子にとって大事な時間を急かし過ぎていたのかもしれません。息子にとっては、ぬり絵に没頭する時間も、ごっこ遊びで世界を広げる時間も、今しか楽しめない大切な時間なんですよね。そう思うと、「早くして！」の連打を、ほんの少し減らしてもいいのかなと思うようになりました。

最近は、「あと10分だけ遊ぼうか。そのあとはお風呂ね」と先に約束をするようにしています。もちろん、魔法みたいに毎日うまくいくわけではありません。むしろうまくいかない日のほうが多いけれど、息子について夫婦で同じ方向を向いているという実感があるだけで、私はムキッとならずに済んでいます。子育ては正解探しではなく、夫婦で答えを作っていく作業でもあるんだな、と思う今日このごろ。でも、現在21時、今夜も息子はまだ寝ていません……。ワッショイ……!!

「ひとりっ子？」「2人目は？」見知らぬおばちゃんやママ友からの攻撃に疲れ果てた母親を救った20代男性の言葉