マルちゃん正麺、AKB48に携わったクリエイティブディレクターが明かす「センスがある人」と「ない人」を分ける「たった1つの差」

「センス」という言葉は、私たちの身近な生活の中に、思っている以上に深く入り込んでいます。ところが、「センスって何？」と改めて問われると、意外と明確に説明できない人が多いのではないでしょうか。

マルちゃん正麺のパッケージデザイン、AKB48のCDジャケットデザイン、フェンシング日本代表の「JAPAN」の新国章デザイン、アミノサプリのパッケージデザインなど、世の中を動かすムーブメントに数多く携わってきたクリエイティブディレクターの秋山具義氏は、この曖昧さこそが、センスという言葉を特別なものにしてしまい、「自分にはセンスがない」と思い込む原因にもなっていると指摘します。

同氏の新刊『こうやって、センスは生まれる』から一部抜粋、編集してお届けします。

「センス」は一部の人だけの才能ではない

「センス」という言葉は、私たちの身近な生活の中に、思っている以上に深く入り込んでいます。

たとえば、ファッションセンス。朝の通勤電車の中でふと見かけた人の服装に、目を奪われる瞬間があります。奇抜な格好ではないのに、全体の色味や素材感が絶妙で、「なんかあの人、おしゃれだな」と感じる。あるいは、季節の変化をうまく取り入れた着こなしに、センスのよさを感じることもあるでしょう。

美的センスも同様です。インテリアや写真、文章などに触れたとき、その美しさや構成のバランスの良さに思わず「いいな」と感じる瞬間があります。

何気ないカフェの照明や観葉植物の配置に、「この空間、落ち着くな」と思うことはありませんか？ あるいは、SNSで見かけたたった一文の詩や写真に、なぜだか心を掴まれてしまうこともあります。そこには、言葉では説明しづらい「センス」が確かに存在しています。

仕事のセンスもまた、私たちの日常にひっそりと息づいています。商談の場で、相手の心をふっと掴む提案をしたり、絶妙な一言で話の流れを変えたりする人がいます。資料や話し方が派手なわけではないのに、「この人の話はなぜか伝わる」と感じさせてくれる人がいる。

そうした人たちは、相手の反応や空気を敏感に感じ取り、タイミングよく“半歩先”の提案を差し込むセンスを持っています。

経営センスという言葉もよく耳にします。難しい局面でも決断が早く、しかもその判断に社員が納得し、心を動かされる――そうしたリーダーシップを発揮する人に対して、私たちは自然と「この人は経営センスがある」と評します。

それは単に数字に強いとか頭の回転が速いという話ではなく、「この状況で何を優先すべきか」を嗅ぎ分け、組織全体の空気を導いていく力のことです。

話し方のセンス、質問のセンス、企画のセンス、資料づくりのセンス……。思い返せば、私たちの周りはさまざまな“センス”に満ちています。

たとえば会議で、場が詰まりかけたときに空気をやわらかく変える一言を言える人。雑談の中で、相手の興味を自然に引き出す質問を投げかけられる人。学校でも、授業中の発表で「おっ」と思わせる切り口を選ぶ学生など、枚挙にいとまがありません。

ところが、「センスって何？」と改めて問われると、意外と明確に説明できない人が多いのではないでしょうか。「なんとなくわかるけど、うまく言えない」「感覚的なものでしょ」と思う人も多いはずです。

実際、センスという言葉は便利な反面、その定義は人によってバラバラです。ファッションの話をしているのか、ビジネスの話をしているのか、感性の話をしているのか――文脈によって意味が変わるため、かえって捉えどころのない言葉になってしまっています。

でも、この曖昧さこそが、センスという言葉を特別なものにしてしまい、「自分にはセンスがない」と思い込む原因にもなっているのです。

センスは本来、一部の人だけが持つ天賦の才ではなく、私たち一人ひとりの生活の中に静かに息づいている“観察と選択と工夫”の積み重ねです。それに気づけるかどうかが、大きな分かれ目になるのです。

「センスあるな」と思うのはどんなとき？

そこで、「センス」を定義するにあたって、まずは「あの人、センスあるな」と人が思うときはどんなときなのかを考えてみましょう。

センスを語るとき、私たちはついファッションやデザイン、アート、広告といった“クリエイティブな世界”に目を向けがちです。もちろん、そうした分野にはわかりやすい「センスの差」が存在します。

しかし、私たちが「あの人、センスあるな」と感じる瞬間は、決して特別な舞台の上だけにあるわけではありません。むしろ、普段の仕事、会話、ちょっとした提案や反応といった日常の中に、センスの差ははっきりと表れます。

そして、それは必ずしも、華やかなデザインや派手なアイデアを目の当たりにしたときだけではありません。むしろ、多くの場合、その印象はごくさりげないやりとりや、ちょっとした振る舞いの中に潜んでいます。

たとえば、会議。意見が錯綜して収拾がつかなくなっているときに、ある人が「要するに、私たちが今決めなければいけないのは○○ですよね」と静かに一言でまとめる。その瞬間、空気がスッと整理され、全員が「そうそう」とうなずき、議論が一気に前に進む。

こうした一言には、確実に“センス”が宿っています。派手な発言ではないのに、場全体の流れをつかみ直し、人の意識をまとめる力がある。こういう瞬間こそ、周囲の人が無意識に「この人、できるな」「なんか違うな」と感じるポイントなのです。

また、学生の発表でも、「あの人、センスあるな」と感じさせられることがあるでしょう。

たとえばレポートタイトル。「環境問題について」という抽象的な表現よりも、「2100年、私たちの町が海に沈む日」といった具体的で、頭の中に自然と映像が浮かぶタイトルのほうが圧倒的に印象に残ります。

聞き手は一瞬でテーマの重要性や切迫感を理解し、発表内容への集中度も高まります。これはまさに、センスによるアウトプットの差です。

もちろん、ファッションやデザイン、アート、広告といった“クリエイティブな世界”でも同様です。「センスがあるかどうか」が、結果を左右します。

仕事も人生も「センス」はすべてに通ずる

私がここで言いたいのは、「センスはすべてに通ずる」ということです。ファッションやデザイン、アート、広告などのクリエイティブにしても、普段の仕事、会話、ちょっとした提案や反応といった日常にしてもまったく別ものに見えますが、ひもといていけば、すべて同じ構造をしています。

つまり、センスとは仕事も人生も、あらゆる場面で発揮される汎用性の高い力なのです。

私が体験した「あの人、センスあるな」のエピソードを一つ紹介します。

十数年前のことですが、大手ビールメーカーのタレントが出る広告の撮影のときに、蓮井幹生さんというカメラマンの方と、どのように撮影するかの打ち合わせを撮影スタジオでしていたときです。

蓮井さんが、「今日は、フェルメールのような光で撮りましょう」と言ったのです。

一瞬どういうことかわからなかったのですが、17世紀のオランダを代表する画家のヨハネス・フェルメールが描いた、青いターバンが印象的な『真珠の耳飾りの少女』は、美術の教科書にも載るくらい有名な絵画なので、誰もが見たことがあると思います。

フェルメールは仄かな光の中に浮かび上がる静かな情景を繰り返し描いた画家なので、そういうライティングで撮影するということか、と気づきました。

これは、蓮井さんも私もクリエイティブという職種なので、その共有しやすいイメージによって、自分たちにちょうどよいセンスある距離感で伝えてくれたのだと思います。同業種のビジネスパーソン同士、同じ大学の学生同士、同じ幼稚園に子どもを通わせているママ友同士、それぞれにその共有しやすいイメージがあると思います。

センスとは「人をハッとさせるアウトプット」

ここまでの話から「センスがあると人が思うとき」の共通点を抜き出し、「センス」を定義していきましょう。結論から言うと、センスとは、「人をハッとさせるアウトプット」です。

わかりやすいところで言うと、広告。ほとんどの広告が見向きもされず流されてしまう中で、ふとあなたが興味を惹かれるとき。そのとき、あなたの中に「ハッ」とさせられる何かがあるのではないでしょうか。

ファッションも同じです。「センスある」と思うとき、あなたはその相手を見た瞬間に「ハッ」とさせられる何かがあるはずです。それは、クリエイティブやファッションだけではありません。仕事でも同様です。

たとえば、会議の場である人のポロッと言った一言に「ハッ」とさせられる瞬間はありませんか？ 他の人の意見では何も心が動かなかったのに、その人の意見だけはなぜか共感できる。

そうです。センスとは、「人をハッとさせるアウトプット」のことを言うのです。

ここで言う「ハッとする」とは、単なる驚きのことではありません。人が「ハッ」とする瞬間には、驚き、納得、共感、意外性、記憶への刻み込みなど、いくつかの要素が複雑に絡み合っています。

たとえば、誰かの発言を聞いたときに「そうそう、それが言いたかった！」と胸の内がすっと晴れるような体験。それもまた、一つの“ハッとする瞬間”です。「ハッとする」というのは、一瞬、相手の心が動く瞬間です。

センスがある人は、この“ハッとさせる力”を、意識的か無意識的かは別として、確かに持っています。

後編記事〈「マルちゃん正麺」はなぜ「金色のパッケージ」なのか？大ヒット商品が教える「センスがいい人」の正体〉では、「人をハッとさせるアウトプット」を生み出せるセンスがいい人の正体に迫ります。

【つづきを読む】「マルちゃん正麺」はなぜ「金色のパッケージ」なのか？大ヒット商品が教える「センスがいい人」の正体